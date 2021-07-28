Чеченские власти запретили ходить в продуктовые магазины без сертификата о вакцинации

Жители Чечни не смогут зайти в магазины, кафе, рестораны и мечети без ковид-сертификата. Их не пустят и в общественный транспорт — такие требования озвучил глава республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев.

Требовать ковид-сертификаты будут во всех точках розничной торговли, общепита и спортивных объектов.

«При посещении мечетей обязательное требование на наличие справки и сертификатов о вакцинации. Также на общественном транспорте введется требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», — добавил Усмаев.

Чечня ввела обязательную вакцинацию от коронавируса 27 июля, пишет polit.ru. Глава республики Рамзан Кадыров потребовал привить все 100% жителей, в том числе и тех, кто уже переехал за границы региона.

В этот же день власти Чечни заявили, что республика стала первым достигшим коллективного иммунитета регионом России. Вакцинировано 100% взрослого населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.