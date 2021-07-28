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Здоровье

Чеченские власти запретили ходить в продуктовые магазины без сертификата о вакцинации

Жители Чечни не смогут зайти в магазины, кафе, рестораны и мечети без ковид-сертификата. Их не пустят и в общественный транспорт — такие требования озвучил глава республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Требовать ковид-сертификаты будут во всех точках розничной торговли, общепита и спортивных объектов.

«При посещении мечетей обязательное требование на наличие справки и сертификатов о вакцинации. Также на общественном транспорте введется требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», — добавил Усмаев.

Чечня ввела обязательную вакцинацию от коронавируса 27 июля, пишет polit.ru. Глава республики Рамзан Кадыров потребовал привить все 100% жителей, в том числе и тех, кто уже переехал за границы региона.

В этот же день власти Чечни заявили, что республика стала первым достигшим коллективного иммунитета регионом России. Вакцинировано 100% взрослого населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

«Чечня первой из регионов РФ достигла 100% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики (910 тысяч человек). Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения», — цитирует издание Сулейманова.

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