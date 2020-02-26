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Чего хотят женщины и их мужчины: топ процедур интимной пластики, которые качественно меняют жизнь

Операции проводят специалисты высочайшего класса

Современная пластическая хирургия направлена на красоту женщины не только там, где это видно окружающим: стройный силуэт, точеный профиль, эффектная грудь, чувственные губы. Но и там, где эстетика скрыта от глаз посторонних, но так важна для самоощущения и гармоничной жизни — в интимной зоне. Речь об интимной пластике.

Команда опытных специалистов «Клиники Пасман»
Команда опытных специалистов «Клиники Пасман»
Фото из архива «Клиники Пасман»

— Как может не нравиться женщине размер или форма носа, так ее (или ее супруга, полового партнера) могут не устраивать эстетические или физиологические особенности половых органов, — рассказывает Павел Андреевич Гаврилов, уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман». — Большие или маленькие половые губы, их форма или то, что они не смыкаются, размер половой щели — это проблемы, которых не стоит стесняться, совершенно нормально, что женщина хочет быть красивой везде, и там в том числе. Тем более что все это очень просто решается хирургически.

Павел Андреевич Гаврилов, уролог, нейроуролог, хирург, онколог
Павел Андреевич Гаврилов, уролог, нейроуролог, хирург, онколог
Фото из архива «Клиники Пасман»

Среди популярных операций и манипуляций:

  • возвращение эстетики и омоложение половых органов сочетанием косметологических (инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов;
  • увеличение клитора для усиления сексуальных ощущений при анаргазмии (отсутствия оргазма) с помощью уколов;
  • восстановление девственной плевы;
  • восстановление при опущении половых органов после родов, гинекологических операций, и т.д., в том числе сочетающихся с недержанием мочи.

— Представьте, например, женщину 60 лет, которая живет полной жизнью: катается на лыжах, ездит за рулем, водит внуков в школу, на танцы, и у нее опущение передней стенки влагалища, проблемы с мочеиспусканием, ей это мешает, визуально не нравится, отравляет жизнь, — рассказывает доктор Гаврилов. — Мы делаем ей пластику, уходят проблемы с мочеиспусканием, восстановлена структура половой щели — это красиво, естественно, комфортно. Женщина довольна, муж доволен — продлен период активной, молодой, здоровой, сексуальной жизни.

Такие операции по интимной пластике проводят наши прекрасные хирурги, имеющие специализации по урологии, гинекологи и интимной пластике — опытные специалисты высочайшего класса.

Период активной половой жизни стал дольше, женщины хотят себя чувствовать молодыми, здоровыми и красивыми и в 50, и в 60 лет, и позже. Это нормально. Если есть вопросы, вызывающие дискомфорт, записывайтесь к специалистам «Клиники Пасман», врач на приеме расскажет обо всех возможностях решения вашей проблемы и подберет наиболее эффективный и бережный способ.

«Клиника Пасман»:
ул. Карамзина, 92
тел.: +7 (383) 284-30-53

E-mail: regions@pasman-clinic.ru
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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