Чего хотят женщины и их мужчины: топ процедур интимной пластики, которые качественно меняют жизнь

— Как может не нравиться женщине размер или форма носа, так ее (или ее супруга, полового партнера) могут не устраивать эстетические или физиологические особенности половых органов, — рассказывает Павел Андреевич Гаврилов, уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман». — Большие или маленькие половые губы, их форма или то, что они не смыкаются, размер половой щели — это проблемы, которых не стоит стесняться, совершенно нормально, что женщина хочет быть красивой везде, и там в том числе. Тем более что все это очень просто решается хирургически.
Среди популярных операций и манипуляций:
- возвращение эстетики и омоложение половых органов сочетанием косметологических (инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов;
- увеличение клитора для усиления сексуальных ощущений при анаргазмии (отсутствия оргазма) с помощью уколов;
- восстановление девственной плевы;
- восстановление при опущении половых органов после родов, гинекологических операций, и т.д., в том числе сочетающихся с недержанием мочи.
— Представьте, например, женщину 60 лет, которая живет полной жизнью: катается на лыжах, ездит за рулем, водит внуков в школу, на танцы, и у нее опущение передней стенки влагалища, проблемы с мочеиспусканием, ей это мешает, визуально не нравится, отравляет жизнь, — рассказывает доктор Гаврилов. — Мы делаем ей пластику, уходят проблемы с мочеиспусканием, восстановлена структура половой щели — это красиво, естественно, комфортно. Женщина довольна, муж доволен — продлен период активной, молодой, здоровой, сексуальной жизни.
Такие операции по интимной пластике проводят наши прекрасные хирурги, имеющие специализации по урологии, гинекологи и интимной пластике — опытные специалисты высочайшего класса.
Период активной половой жизни стал дольше, женщины хотят себя чувствовать молодыми, здоровыми и красивыми и в 50, и в 60 лет, и позже. Это нормально. Если есть вопросы, вызывающие дискомфорт, записывайтесь к специалистам «Клиники Пасман», врач на приеме расскажет обо всех возможностях решения вашей проблемы и подберет наиболее эффективный и бережный способ.
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