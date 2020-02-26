Чего хотят женщины и их мужчины: топ процедур интимной пластики, которые качественно меняют жизнь

Современная пластическая хирургия направлена на красоту женщины не только там, где это видно окружающим: стройный силуэт, точеный профиль, эффектная грудь, чувственные губы. Но и там, где эстетика скрыта от глаз посторонних, но так важна для самоощущения и гармоничной жизни — в интимной зоне. Речь об интимной пластике.

— Как может не нравиться женщине размер или форма носа, так ее (или ее супруга, полового партнера) могут не устраивать эстетические или физиологические особенности половых органов, — рассказывает Павел Андреевич Гаврилов, уролог, хирург, онколог «Клиники Пасман». — Большие или маленькие половые губы, их форма или то, что они не смыкаются, размер половой щели — это проблемы, которых не стоит стесняться, совершенно нормально, что женщина хочет быть красивой везде, и там в том числе. Тем более что все это очень просто решается хирургически.

Павел Андреевич Гаврилов , уролог , нейроуролог , хирург , онколог Фото из архива «Клиники Пасман»

Среди популярных операций и манипуляций:

возвращение эстетики и омоложение половых органов сочетанием косметологических ( инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов;

инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов; увеличение клитора для усиления сексуальных ощущений при анаргазмии ( отсутствия оргазма) с помощью уколов;

отсутствия оргазма) с помощью уколов; восстановление девственной плевы;

восстановление при опущении половых органов после родов , гинекологических операций , и т.д., в том числе сочетающихся с недержанием мочи.

— Представьте, например, женщину 60 лет, которая живет полной жизнью: катается на лыжах, ездит за рулем, водит внуков в школу, на танцы, и у нее опущение передней стенки влагалища, проблемы с мочеиспусканием, ей это мешает, визуально не нравится, отравляет жизнь, — рассказывает доктор Гаврилов. — Мы делаем ей пластику, уходят проблемы с мочеиспусканием, восстановлена структура половой щели — это красиво, естественно, комфортно. Женщина довольна, муж доволен — продлен период активной, молодой, здоровой, сексуальной жизни.

Такие операции по интимной пластике проводят наши прекрасные хирурги, имеющие специализации по урологии, гинекологи и интимной пластике — опытные специалисты высочайшего класса.

Период активной половой жизни стал дольше, женщины хотят себя чувствовать молодыми, здоровыми и красивыми и в 50, и в 60 лет, и позже. Это нормально. Если есть вопросы, вызывающие дискомфорт, записывайтесь к специалистам «Клиники Пасман», врач на приеме расскажет обо всех возможностях решения вашей проблемы и подберет наиболее эффективный и бережный способ.

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