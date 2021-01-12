2 000 человек попали в больницы в Алтайском крае за новогодние праздники

В праздничные каникулы скорая помощь в Алтайском крае принимала больше 2500 тыс. звонков в день, а в поликлиники обратились больше 45 тыс. человек. Об этом рассказали в минздраве региона.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Жанна Вахлова все же отметила, что праздники отработали в спокойном режиме, поликлиники и больницы края оказывали и плановую и неотложную помощь. В стационары обратилось более 2000 человек, все они госпитализированы.

Более 45 тыс. человек обратилось за медицинской помощью в крае за праздничные дни. Из них 25 тыс. — с ОРВИ, ковидом и внебольничной пневмонией, то есть с требованием неотложной помощи.

Врачи также проводили вакцинацию от ковида по предварительной записи. Всего вакцинировали 1815 человек. Более 330 человек уже получили вторую часть прививки.

Ежедневно в скорую помощь звонили от 2300 до 2600 человек. Немного меньше — в Новый год, больше — на каникулах.

Заместитель главного врача станции скорой помощи Барнаула Евгений Зулинский говорит, что на первом месте по количеству обращений были жалобы на гипертоническую болезнь — 15,6%, далее пневмония — 11,9% и признаки ОРВИ — 7,8%.

Рентген. Снимок. Врач СС0

Метеоусловия осложнили работу врачам. В Барнауле зарегистрировали 33 случая обморожения и еще 114 по краю. В Барнауле на вызовы выезжали 72 бригады, в крае — порядка 212.

Заведующий краевым ожоговым центром барнаульской горбольницы № 3 Виктор Сигитов рассказал, что к ним обращались в 105 случаях — люди приходили лично, направлялись из поликлиник или их привозила скорая помощь. 22 людям потребовалась госпитализация

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи приняла за каникулы 750 пациентов. Об этом рассказал заведующий первым травматологическим отделением Сергей Кузнецов. Примерно половину из них госпитализировали.

К каникулам готовились заранее, пересмотрели штатное расписание, запаслись анестезиологическими препаратами и металлоконструкциями для операций с экстренными открытыми переломами, организовали пять операционных дней в неделю.

Кузнецов говорит, что ежедневно около 40 человек обращались в травмпункт больницы. Он отметил, что ковидные ограничения все же сработали, многие побоялись выходить на улицы. Врачи констатируют, что количеств травм было меньше, чем в прошлом году и даже несколькими годами ранее.