11 человек с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

127 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 122 пациента. 11 человек скончались, сообщает 6 марта региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44 310 человек. Среди них — 3030 детей. Выздоровели всего 39652 человека. Умерло 2 399 человек.

Всего в ковид-госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 352 пациента, а также 482 человека с вирусной пневманией. 547 пациентов с такой же пневманией лечатся амбулаторно.

Количество тяжелобольных — 336, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 100.

Новые случаи

Барнаул -35,

Бийск -14,

Рубцовск -12,

Камень-на-Оби -8,

Бийский район — 6,

Краснощековский , Крутихинский , Курьинский , Поспелихинский районы — по 4 заболевших,

Крутихинский Курьинский Поспелихинский районы — по 4 заболевших, Заринск , Волчихинский , Кулундинский , Рубцовский районы -по 3 заболевших , Алейск , Новоалтайск , Благовещенский , Егорьевский , Немецкий национальный , Павловский , Советский районы — по 2 заболевших,

Волчихинский Кулундинский Рубцовский районы -по 3 заболевших Алейск Новоалтайск Благовещенский Егорьевский Немецкий национальный Павловский Советский районы — по 2 заболевших, Славгород , ЗАТО Сибирский , Баевский , Бурлинский , Калманский , Ключевский , Мамонтовский , Новичихинский , Солтонский , Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае обследовано 1 226 239 человек.

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4652 за минувшие сутки.