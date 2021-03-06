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11 человек с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

127 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 122 пациента. 11 человек скончались, сообщает 6 марта региональный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44 310 человек. Среди них — 3030 детей. Выздоровели всего 39652 человека. Умерло 2 399 человек.

Всего в ковид-госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 352 пациента, а также 482 человека с вирусной пневманией. 547 пациентов с такой же пневманией лечатся амбулаторно.

Количество тяжелобольных — 336, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 100.

Новые случаи

  • Барнаул -35,
  • Бийск -14,
  • Рубцовск -12,
  • Камень-на-Оби -8,
  • Бийский район — 6,
  • Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Волчихинский, Кулундинский, Рубцовский районы -по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Егорьевский, Немецкий национальный, Павловский, Советский районы — по 2 заболевших,
  • Славгород, ЗАТО Сибирский, Баевский, Бурлинский, Калманский, Ключевский, Мамонтовский, Новичихинский, Солтонский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае обследовано 1 226 239 человек.

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4652 за минувшие сутки.

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