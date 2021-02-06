16 человек скончались за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусом составляет 40 084 человека, в том числе 2 671 ребёнок.
Выздоровели 35 902 человека. Умерло 2 042 человека, их них от вируса — 1262 человека, по иным причинам — 780 человек.
На 6 февраля в ковидных госпиталях находятся 1 637 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 632 пациента с вирусной пневманией.
Количество тяжелобольных — 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 94.
25 человек с бессимптомным COVID-19 и 458 человек с вирусной пневмонией находятся на амбулаторном лечении.
Новые случаи
- Барнаул — 46,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 11,
- Локтевский район — 5,
- Яровое, Павловский, Петропавловский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Благовещенский, Зональный, Михайловский, Поспелихинский, Родинский, Советский, Тогульский, Чарышский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Славгород, Алейск, Баевский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Красногорский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Алтайский, Бийский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Первомайский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Обследования и вакцинация
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1114069 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 197,79 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5303 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 6633 за минувшие сутки.
На утро 6 февраля привились 17 197 (+757) человек, в том числе: 14 727 (+438) человек получили первую прививку; 2 470 (+319) человек полностью привиты (получили две прививки).