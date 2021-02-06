16 человек скончались за сутки в Алтайском крае

179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае за прошедшие сутки. 16 человек скончались, из них 13 — от COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 40 084 человека, в том числе 2 671 ребёнок.

Выздоровели 35 902 человека. Умерло 2 042 человека, их них от вируса — 1262 человека, по иным причинам — 780 человек.

На 6 февраля в ковидных госпиталях находятся 1 637 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 632 пациента с вирусной пневманией.

Количество тяжелобольных — 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 94.

25 человек с бессимптомным COVID-19 и 458 человек с вирусной пневмонией находятся на амбулаторном лечении.

Новые случаи

Барнаул — 46,

Бийск — 14,

Рубцовск — 11,

Локтевский район — 5,

Яровое , Павловский , Петропавловский , Топчихинский районы — по 4 заболевших,

Павловский Петропавловский Топчихинский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск , Благовещенский , Зональный , Михайловский , Поспелихинский , Родинский , Советский , Тогульский , Чарышский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Благовещенский Зональный Михайловский Поспелихинский Родинский Советский Тогульский Чарышский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Славгород , Алейск , Баевский , Бурлинский , Волчихинский , Егорьевский , Калманский , Красногорский , Кытмановский , Мамонтовский , Новичихинский , Ребрихинский , Рубцовский , Третьяковский , Тюменцевский , Усть-Калманский , Целинный , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Алейск Баевский Бурлинский Волчихинский Егорьевский Калманский Красногорский Кытмановский Мамонтовский Новичихинский Ребрихинский Рубцовский Третьяковский Тюменцевский Усть-Калманский Целинный Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Белокуриха , Алтайский , Бийский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Каменский , Косихинский , Краснощековский , Крутихинский , Кулундинский , Курьинский , Первомайский , Солонешенский , Солтонский , Табунский , Тальменский , Троицкий , Угловский , Усть-Пристанский , Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Обследования и вакцинация

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1114069 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 197,79 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5303 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 6633 за минувшие сутки.

На утро 6 февраля привились 17 197 (+757) человек, в том числе: 14 727 (+438) человек получили первую прививку; 2 470 (+319) человек полностью привиты (получили две прививки).