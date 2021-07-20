20 июля 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

16 человек в двух Алтаях подцепили клещевой энцефалит

11 жителей Республики Алтай и пятеро из Алтайского края в 2021 году заболели клещевым вирусным энцефалитом. Это наиболее опасное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передают клещи.

Клещ.
Клещ.
CC0

В Алтайском крае, по данным Роспотребнадзора, за неделю 220 человек пострадали от присасывания клещей. Двое пациентов с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом еще находятся в больницах края.

Последствия вирусной инфекции могут быть разными: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Энцефалит — не единственное опасное заболевание, которое переносят эти паукообразные. С начала эпидсезона в регионе подтвердилось 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом и четыре случая иксодового клещевого боррелиоза.

В Республике Алтай за прошлую неделю по поводу присасывания клещей в больницы обратились 88 человек. Всего с начала сезона 70 человек заболели клещевыми инфекциями, в том числе, 42 — клещевым сибирским тифом и 17 — клещевым боррелиозом.

Исследования клещей в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Алтай показали, что заразен практически каждый второй клещ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость