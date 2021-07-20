16 человек в двух Алтаях подцепили клещевой энцефалит

11 жителей Республики Алтай и пятеро из Алтайского края в 2021 году заболели клещевым вирусным энцефалитом. Это наиболее опасное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передают клещи.

В Алтайском крае, по данным Роспотребнадзора, за неделю 220 человек пострадали от присасывания клещей. Двое пациентов с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом еще находятся в больницах края.

Последствия вирусной инфекции могут быть разными: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Энцефалит — не единственное опасное заболевание, которое переносят эти паукообразные. С начала эпидсезона в регионе подтвердилось 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом и четыре случая иксодового клещевого боррелиоза.

В Республике Алтай за прошлую неделю по поводу присасывания клещей в больницы обратились 88 человек. Всего с начала сезона 70 человек заболели клещевыми инфекциями, в том числе, 42 — клещевым сибирским тифом и 17 — клещевым боррелиозом.

Исследования клещей в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Республики Алтай показали, что заразен практически каждый второй клещ.