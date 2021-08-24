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Человек, вирус и иммунитет. Как в России обновили рекомендации по вакцинации от COVID-19

Новые методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от ковида выпустил российский Минздрав. Рассказываем, кого касаются изменения и при чем здесь вирус иммунодефицита.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
1 О чем рекомендации?

Опубликованный документ содержит информацию о том, как безопасно и эффективно прививать от коронавируса взрослое население. Кроме того, в нем прописано, как обеспечить достоверный учет вакцинированных.

2 Что разрешает обновленная методичка?

Согласно документу, теперь официально разрешено использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации, переболевших коронавирусом и пациентов от 60 лет. В том числе тех, кто проживает в учреждениях соцзащиты. Меры направлены на профилактику и снижение рисков распространения инфекции.

3 Чем еще примечателен документ?
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

В усовершенствованной версии рекомендаций есть раздел о вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые начинают антиретровирусную терапию.

«Рекомендуется использование вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — сообщается в документе.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

Из рекомендаций следует, что использование «Гам-КОВИД-Вак» не подразумевает ограничений для ВИЧ-инфицированных пациентов. Это означает, что при их вакцинации не нужно учитывать уровень иммунного статуса, схему антиретровирусной терапии и вирусную нагрузку. Препарат не противопоказан при иммуносупрессивном и иммунодефицитном состояниях.

4 Обновления в порядке учета вакцинированных

Рекомендации закрепляют порядок учета вакцинированных. Так, тем, кто поставил прививку или перенес коронавирус в течение последних 6 месяцев, выдают QR-код на портале Госуслуг.

QR-код. Коронавирус.
QR-код. Коронавирус.
ССО.

Уточняется, что QR-код для получивших отрицательный результат ПЦР-теста действует 72 часа. Для переболевших — в течение 6 месяцев с даты выздоровления.

У привитых однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» код действует 1 год.

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