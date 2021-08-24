Человек, вирус и иммунитет. Как в России обновили рекомендации по вакцинации от COVID-19

3 Чем еще примечателен документ?

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

В усовершенствованной версии рекомендаций есть раздел о вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые начинают антиретровирусную терапию.

«Рекомендуется использование вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — сообщается в документе.

Вакцина. Коронавирус. CC0

Из рекомендаций следует, что использование «Гам-КОВИД-Вак» не подразумевает ограничений для ВИЧ-инфицированных пациентов. Это означает, что при их вакцинации не нужно учитывать уровень иммунного статуса, схему антиретровирусной терапии и вирусную нагрузку. Препарат не противопоказан при иммуносупрессивном и иммунодефицитном состояниях.