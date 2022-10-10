Чем нельзя лечиться при высокой температуре, объяснил врач

По словам Османова, «бабушкин» метод — ингаляция горячим паром от вареного картофеля — может привести к ожогу слизистых оболочек.
«Из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием», — отмечает врач.
При повышенной температуре тела, а иакже аутоиммунных заболеваниях легких, противопоказано использование горчичников.
Считается, что они расширяют сосуды и активируют кровообращение, снижая воспаления в органах.
Это средство можно использовать в период выздоровления и только по рекомендации лечащего врача, добавил Османов.
Замачивание ног в горячей воде — еще один «бесполезный» метод лечения простуды, утверждает Османов.
При полоскании горла не стоит заменять препараты «подручными» средствами — в частности, содой и солью.
Специалист подчеркнул, что регулярное полоскание горла такими растворами может привести к нарушению защитных функций и буквально высушить слизистую.