Чем опасен аспирин при похмелье, рассказал специалист

А смешивать обезболивающее и утренний кофе после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, предупредила врач-терапевт Ольга Кашубина.
«У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита», — рассказала врач в интервью радио Sputnik.
И предупредила, что такое сочетание вредит, в первую очередь, людям с язвенной болезнью.
Однако при головных болях, не связанных с алкоголем, кофе вместе с аспирином могут дать положительный эффект. Ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, а кофеин выводит из неё шлаки, пояснила врач. По словам эксперта, даже существуют таблетки, которые сочетают это обезболивающее и кофе, пишет ura.ru.
«Эти два вещества друг друга потенцируют, и эффект получается более сильным», — резюмирует медик.
Попытки избавиться от похмелья с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Похмелье — это остаточная алкоголизация, и помочь человеческому организму в борьбе с похмельем можно множеством способом: можно употреблять кефир, крепкие бульоны, капустный рассол.