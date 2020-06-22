Чем опасен аспирин при похмелье, рассказал специалист

А смешивать обезболивающее и утренний кофе после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, предупредила врач-терапевт Ольга Кашубина.

«У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита», — рассказала врач в интервью радио Sputnik.