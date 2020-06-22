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Здоровье

Чем опасен аспирин при похмелье, рассказал специалист

Аспирин способен снять головную боль, но при похмелье нет особого смысла его принимать.

Аспирин от Бен-Гей.
Аспирин от Бен-Гей.
4tololo.ru

А смешивать обезболивающее и утренний кофе после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, предупредила врач-терапевт Ольга Кашубина.

«У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита», — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

И предупредила, что такое сочетание вредит, в первую очередь, людям с язвенной болезнью.

Однако при головных болях, не связанных с алкоголем, кофе вместе с аспирином могут дать положительный эффект. Ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, а кофеин выводит из неё шлаки, пояснила врач. По словам эксперта, даже существуют таблетки, которые сочетают это обезболивающее и кофе, пишет ura.ru.

«Эти два вещества друг друга потенцируют, и эффект получается более сильным», — резюмирует медик.

Попытки избавиться от похмелья с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Похмелье — это остаточная алкоголизация, и помочь человеческому организму в борьбе с похмельем можно множеством способом: можно употреблять кефир, крепкие бульоны, капустный рассол.

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