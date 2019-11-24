Черви из Оби могут вызвать онкологические заболевания

Вызывающие описторхоз плоские черви, которые живут в бассейне Оби, имеют канцерогенные свойства и могут вызвать рак. Об этом агентству Тайга. инфо рассказали сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Сибирская двуустка (Opisthorchis felineus) широко распространена в Оби и Иртыше. Она вызывает описторхоз и паразитарное поражение печени. Болезнь сопровождается воспалением и неоплазией желчных протоков, что является предраковым состоянием и может привести к онкологии.

Онкология желчных протоков — холангиокарцинома — это высоколетальное заболевание, пятилетняя выживаемость для которого составляет менее 50%. Даже в случае успешно выполненной операции по удалению опухоли средняя продолжительность жизни пациента не превышает шести месяцев.

В Новосибирске средняя заболеваемость описторхозом составляет 100−127 случаев на 100 тыс. человек в год.

В августе 2019 года сообщалось, что вся популяция язя в Оби оказалась заражена описторхозом. Зараженными оказались также 80−90% исследованных особей ельца.