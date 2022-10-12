12 октября
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Здоровье

Четыре правила улучшения качества сна назвал ученый

Сонливость днем и бессонница ночью — это классическое сезонное расстройство, характерное для осени, считает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Подушки. Сон.
Подушки. Сон.
СС0

Медикам известно около 80 видов нарушений сна, отметил ученый.

«В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света», — объясняет Калинкин.

Сомнолог дал четыре рекомендации людям, которые начинают страдать от бессонницы по мере сокращения светового дня:

  1. Норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна.
  2. Минимальное, но допустимое количество — шесть часов, максимальное — десять часов.
  3. Людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака.
  4. Строгое соблюдение режима сна.

Соблюдение этих четырех правил должно привести к восстановлению здорового сна в течение одного-двух месяцев.

«Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается», — подчеркнул ученый.

В случае, если сон не нормализуется за это время, необходимо проконсультироваться с врачом.

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