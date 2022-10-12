Четыре правила улучшения качества сна назвал ученый

Медикам известно около 80 видов нарушений сна, отметил ученый.
«В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света», — объясняет Калинкин.
Сомнолог дал четыре рекомендации людям, которые начинают страдать от бессонницы по мере сокращения светового дня:
- Норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна.
- Минимальное, но допустимое количество — шесть часов, максимальное — десять часов.
- Людям с нарушениями сна стоит сократить употребление кофеина, алкоголя и табака.
- Строгое соблюдение режима сна.
Соблюдение этих четырех правил должно привести к восстановлению здорового сна в течение одного-двух месяцев.
«Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается», — подчеркнул ученый.
В случае, если сон не нормализуется за это время, необходимо проконсультироваться с врачом.