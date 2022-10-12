Четыре правила улучшения качества сна назвал ученый

Медикам известно около 80 видов нарушений сна, отметил ученый.

«В осенне-зимний период мы сталкиваемся с одной из достаточно распространенных проблем, с так называемым сезонным аффективным расстройством, или сезонной депрессией. Связано это с постепенным уменьшением количества солнечного света», — объясняет Калинкин.