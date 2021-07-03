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Здоровье

«Чихают, стонут и кашляют»: жители Алтая измучились до обморока в больничных очередях

Пациенты поликлиники в Республике Алтай жалуются на очереди и медленную работу врачей. Видео в редакцию «Новостей Горного Алтая» прислал один из читателей.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
Pixabay.com

«Уже более часа этим составом сидим в красной зоне в 123 кабинет поликлиники, приняли всего 2 человека, все чихают, стонут и кашляют, недостаточно пространства для соблюдения дистанцирования и непонятно кто чем болеет! Минздраву нужно принять незамедлительные меры по устранению данной проблемы!» — возмущается подписчик паблика.


В комментариях автора поста поддержали.

«В 123 при мне женщина в обморок упала, очередь не дождалась», — добавил другой комментатор.

Как оказалось, многие подолгу не могут даже дозвониться до терапевта, а при посещении не в силах дождаться приглашения в кабинет.

«Лежи и помирай дома», — заключила одна из участниц обсуждения.

В Республике Алтай 2 июля выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период лабораторно подтверждено 18 006 случаев, выздоровели 17 093 человека, умерло 288 пациентов.

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