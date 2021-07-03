«Чихают, стонут и кашляют»: жители Алтая измучились до обморока в больничных очередях

«Уже более часа этим составом сидим в красной зоне в 123 кабинет поликлиники, приняли всего 2 человека, все чихают, стонут и кашляют, недостаточно пространства для соблюдения дистанцирования и непонятно кто чем болеет! Минздраву нужно принять незамедлительные меры по устранению данной проблемы!» — возмущается подписчик паблика.