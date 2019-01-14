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Здоровье
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Чиновница, посоветовавшая врачам мыть полы, сама проведет уборку в больнице

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам больницы в Струнино мыть полы, проведет в медучреждении генеральную уборку. Об этом чиновница сообщила ТАСС.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения», — заявила Чекунова.

Ранее сообщалось, что Чекунова посетила полуразрушенную и почти не работающую больницу в Струнино. В ходе визита она упрекнула врачей в плохом состоянии помещений и посоветовала им помыть полы и повесить занавески.

Местные жители пожаловались на состояние больницы в Струнино летом в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил разобраться с проблемой, сделать в больнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием. Отчитаться он велел до 31 декабря, однако чиновники признали, что пока не выполнили указания, сообщают «Вести».

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