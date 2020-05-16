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Здоровье

Число коронавирусных больных увеличилось еще на 38 человек

Вторые сутки в Алтайском крае фиксируется одинаковое количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 38 человек.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
ССО.

Инфицированные выявлены в Барнауле — 26 человек, Благовещенском районе — 3, Тальменском районе — 2, Славгороде — 2, Рубцовске — 1, Камне-на-Оби — 1, ЗАТО Сибирском — 1, Бурлинском районе — 1, Тогульском районе — 1.

На 16 мая общее число заболевших — 885 человек, в том числе 113 детей до 17 лет включительно. Выписаны за весь период почти половина из всех заболевших — 441 пациент, в том числе за прошедшие сутки — 28 человек.

На Карболихинском руднике за весь период выявлено 200 инфицированных, выздоровело — 173, продолжают лечение — 27.

В Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 53267 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 4868. Закончено наблюдение и самоизоляция — у 13501 человека.

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