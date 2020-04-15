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Здоровье

Число людей с инвалидностью может резко увеличиться после пандемии

Число инвалидов в России после окончания пандемии может резко вырасти из-за осложнений от инфекции, сообщают «Известия».

Легкие.
Легкие.
СС0

Один из негативных «бонусов» COVID-19 — фиброз легких, который часто приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов. Такие показания могут являться основанием для присвоения человеку инвалидности.

По словам экспертов, для восстановления легких уже создан метод лечения. В настоящее время он проходит апробацию.

Пока никто из врачей не может дать точный прогноз, сколько граждан будут иметь такие показания.

«На данный момент ни у нас, ни в других странах статистики по отдаленным последствиям перенесенного COVID-19 нет», — отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

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