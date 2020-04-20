Число тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае может возрасти к маю

В крае 11 пациентов с COVID-19 до 17 лет, 12 — от 41 до 50 лет, 19 — от 51 до 60 лет. 17 больных — пожилые люди старше 60 лет. Пневмония наблюдается у 28 человек.
«Ситуация не позволяет нам расслабляться, — сказал Дмитрий Попов. — Клиническая картина у пациентов отягощается день ото дня». Пациенты со средней и тяжелой степенью болезни отягощены другими недугами — заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы".
Вместе с тем, для COVID-19 характерна и бессимптомная клиническая картина. Однако нельзя говорить, что более легкое течение — это хорошо. Человек не может понять, что ему нужно обследование, хотя и является заразным носителем.
В основном без каких-либо признаков болезнь протекает у детей, поэтому они становятся наиболее опасными переносчиками вируса для возрастных людей, у которых в свою очередь COVID-19 проявляется в тяжелых формах.
Дмитрий Попов отметил, что в конце апреля и начале мая доля пациентов с тяжелым протеканием болезни будет увеличиваться.