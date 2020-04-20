Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 апреля 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Число тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае может возрасти к маю

У трех пациентов с коронавирусной инфекцией серьезная пневмония, они находятся на аппаратах ИВЛ. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. На 20 апреля зарегистрировано 86 случаев заражения, выделить самую большую возрастную группу невозможно.

Вирус.
Вирус.
rosnauka.ru

В крае 11 пациентов с COVID-19 до 17 лет, 12 — от 41 до 50 лет, 19 — от 51 до 60 лет. 17 больных — пожилые люди старше 60 лет. Пневмония наблюдается у 28 человек.

«Ситуация не позволяет нам расслабляться, — сказал Дмитрий Попов. — Клиническая картина у пациентов отягощается день ото дня». Пациенты со средней и тяжелой степенью болезни отягощены другими недугами — заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы".

Вместе с тем, для COVID-19 характерна и бессимптомная клиническая картина. Однако нельзя говорить, что более легкое течение — это хорошо. Человек не может понять, что ему нужно обследование, хотя и является заразным носителем.

В основном без каких-либо признаков болезнь протекает у детей, поэтому они становятся наиболее опасными переносчиками вируса для возрастных людей, у которых в свою очередь COVID-19 проявляется в тяжелых формах.

Дмитрий Попов отметил, что в конце апреля и начале мая доля пациентов с тяжелым протеканием болезни будет увеличиваться.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость