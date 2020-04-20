Число тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае может возрасти к маю

У трех пациентов с коронавирусной инфекцией серьезная пневмония, они находятся на аппаратах ИВЛ. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. На 20 апреля зарегистрировано 86 случаев заражения, выделить самую большую возрастную группу невозможно.

В крае 11 пациентов с COVID-19 до 17 лет, 12 — от 41 до 50 лет, 19 — от 51 до 60 лет. 17 больных — пожилые люди старше 60 лет. Пневмония наблюдается у 28 человек.

«Ситуация не позволяет нам расслабляться, — сказал Дмитрий Попов. — Клиническая картина у пациентов отягощается день ото дня». Пациенты со средней и тяжелой степенью болезни отягощены другими недугами — заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы".

Вместе с тем, для COVID-19 характерна и бессимптомная клиническая картина. Однако нельзя говорить, что более легкое течение — это хорошо. Человек не может понять, что ему нужно обследование, хотя и является заразным носителем.

В основном без каких-либо признаков болезнь протекает у детей, поэтому они становятся наиболее опасными переносчиками вируса для возрастных людей, у которых в свою очередь COVID-19 проявляется в тяжелых формах.

Дмитрий Попов отметил, что в конце апреля и начале мая доля пациентов с тяжелым протеканием болезни будет увеличиваться.