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10 марта
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Здоровье

Число заболевших коклюшем россиян выросло на 40%

В России за год отмечен значительный рост числа заболевших коклюшем.

Врач.
Врач.
СС0

В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК.

Одной из причин роста числа заболевших стало отсутствие своевременной вакцинации у детей, считает главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

По его словам, примерно через пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет, пишет bfm.ru.

Треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались. рассказал академик.

Симптом

Коклюш — бактериальная инфекция, основным симптомом которой является спазматический кашель. Заболевание передается воздушно-капельным путем.

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