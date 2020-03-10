Число заболевших коклюшем россиян выросло на 40%

В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК.

Одной из причин роста числа заболевших стало отсутствие своевременной вакцинации у детей, считает главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

По его словам, примерно через пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает, и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет, пишет bfm.ru.

Треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались. рассказал академик.

Симптом

Коклюш — бактериальная инфекция, основным симптомом которой является спазматический кашель. Заболевание передается воздушно-капельным путем.