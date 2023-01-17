17 января
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Здоровье

Число заболевших ОРВИ в сибирском регионе выросло сразу на 20 процентов

По итогам второй недели января 2023 года число заболевших ОРВИ увеличилось на 20,2% в Новосибирской области, сообщают в региональном отделении Роспотребнадзора.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

Так, по данным ведомства, в период с 9 по 15 января 2023 года зарегистрированы 21 тыс. 663 случая заболевания.

Этот показатель на прошлой неделе был меньше на 3 тыс. 648 случаев — 18 тыс. 015 заболевших.

Если число заболевших ОРВИ растет из недели в неделю, то гриппующих становится меньше.

За вторую неделю января зарегистрировали 129 случаев заболевания, а по итогам предыдущей недели грипп выявили у 188 пациентов.

Ранее стало известно, что госпитализированы с корью четверо жителей Алтайского края.

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