17 января
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Здоровье

Госпитализированы с корью четверо жителей Алтайского края

В больницы Алтайского края госпитализированы с корью четыре человека, сообщают «Вести Алтай».

Заболевшего корью выявили в Барнауле.
Заболевшего корью выявили в Барнауле.
"Барнаул 22".

Все заболевшие- молодые люди до 30 лет. Они никак не связаны между собой и не контактировали друг с другом. Первого пациента с этим диагнозом диагностировали 13 января. Еще троих заболевших диагностировали в минувшие выходные.

Выяснилось, что заболевшие во время новогодних каникул выезжали в соседние регионы, где официально зарегистрированы случаи заболевания кори. Установлено, что они контактировали там с заболевшими.

Сейчас медики устанавливают всех контактировавших, выявлено более 400 человек. В Барнауле это жители многоэтажного дома на улице Сергея Ускова, 37. За ними ведется наблюдение, а также вакцинируют тех, кто ранее не прививался. Наблюдение за пациентами продлится до 27 января.

За выходные осмотрено более 300 человек, 10 взрослым и ребенку поставлены прививки. 39 человек написали отказы.

Роспотребнадзор предупреждает — заразность кори довольно высокая.

Признаки заболевания

Повышение температуры, недомогание, светобоязнь, через какое-то время появляется сыпь. Сначала на лице, потом распространяется по всему телу. Корь — контагиозная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.

Факт

Последняя вспышка кори в регионе регистрировалась 2015 году — заболели более 100 человек.

Куда обращаться

При возникновении симптомов кори следует вызвать на дом врача через колл-центр: 560−922.

Или по WhatsApp*: +7−923−004−30−01.

Вопросы по вакцинации против кори: +7−952−009−14−75.

*Принадлежит Meta. Компания Meta и ее соцсети признаны в России экстремистскими организациями

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