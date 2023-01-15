15 января
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Здоровье

Первый случай заболевания корью в 2023 году обнаружили в Барнауле

Роспотребнадзор по Алтайскому краю обнаружил первый случай заболевания корью в 2023 году.

Медицина. Здоровье. Простуда.
Медицина. Здоровье. Простуда.
СС0

Заболевшим оказался житель Барнаула. Пациент зарегистрирован 13 января 2023 года.

На данный момент устанавливают круг контактных лиц. За ними проводят медицинское наблюдение. Также организована иммунизация непривитых контактных.

Роспотребнадзор предупреждает, что заразность кори довольно высокая. Единственный способ профилактики от болезни — это прививка.

«Корь — вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, насколько опасен новый подвариант коронавируса «Кракен».

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