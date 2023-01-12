Во власти «кракена». Что известно о новом подварианте коронавируса и насколько он опасен

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Что представляет «кракен»?

«Морской» подвариант коронавируса представляет собой рекомбинант сублиний «омикрона» BA.2.

Из-за мутации «кракен» может прикрепляться к клетке и легко копироваться. Это делает его наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса.

У подвида принципиально иной механизм возникновения, сообщают «Известия». Он возник, как новая комбинация генов, в результате обмена частями РНК существующих штаммов в одной клетке.