12 января
Коронавирус
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Здоровье

Во власти «кракена». Что известно о новом подварианте коронавируса и насколько он опасен

В октябре прошлого года в мире выявили подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или «кракен». А 11 января обнаружили первого заразившегося в России. Что известно о вирусе и как его определить — в материале altapress.ru.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0
1
Что представляет «кракен»?

«Морской» подвариант коронавируса представляет собой рекомбинант сублиний «омикрона» BA.2.

Из-за мутации «кракен» может прикрепляться к клетке и легко копироваться. Это делает его наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса.

У подвида принципиально иной механизм возникновения, сообщают «Известия». Он возник, как новая комбинация генов, в результате обмена частями РНК существующих штаммов в одной клетке.

2
Где распространен новый вирус?

Впервые подвид коронавируса XBB.1.5 «кракен» выявили в США 22 октября 2022 года. На данный момент есть зараженные в 25 странах.

В ВОЗ ожидают, что инфекция распространится по всему миру.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0
3
Где обнаружили перого заболевшего в России?

12 января зарегистрирован первый заразившийся «кракеном» в России, сообщат РИА Новости. Им стал житель Пензенской области.

Случай заражения зафикисровали при мониторинге данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

4
Насколько опасен «кракен»?

«Кракен», в отличие от других штаммов омикрона наиболее заразный. Но это не значит, что он будет самым тяжелым — наоборот, есть признаки того, что заболевание проходит легче.

Специалисты ВОЗ полагают, что новая инфекция не приведет к новым волнам смертей.

Коронавирус
Коронавирус
СС0
5
Симптомы «кракена»

Симптомы коронавируса «кракен», как и других штаммов:

  • температура средняя, около 38 градусов, может отсутствовать вовсе;
  • насморк, чихание;
  • першение в горле и кашель;
  • общая слабость, ломота в теле;
  • снижается аппетит, может возникнуть диарея.

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