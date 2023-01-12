Во власти «кракена». Что известно о новом подварианте коронавируса и насколько он опасен

«Морской» подвариант коронавируса представляет собой рекомбинант сублиний «омикрона» BA.2.
Из-за мутации «кракен» может прикрепляться к клетке и легко копироваться. Это делает его наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса.
У подвида принципиально иной механизм возникновения, сообщают «Известия». Он возник, как новая комбинация генов, в результате обмена частями РНК существующих штаммов в одной клетке.
Впервые подвид коронавируса XBB.1.5 «кракен» выявили в США 22 октября 2022 года. На данный момент есть зараженные в 25 странах.
В ВОЗ ожидают, что инфекция распространится по всему миру.
12 января зарегистрирован первый заразившийся «кракеном» в России, сообщат РИА Новости. Им стал житель Пензенской области.
Случай заражения зафикисровали при мониторинге данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.
«Кракен», в отличие от других штаммов омикрона наиболее заразный. Но это не значит, что он будет самым тяжелым — наоборот, есть признаки того, что заболевание проходит легче.
Специалисты ВОЗ полагают, что новая инфекция не приведет к новым волнам смертей.
Симптомы коронавируса «кракен», как и других штаммов:
- температура средняя, около 38 градусов, может отсутствовать вовсе;
- насморк, чихание;
- першение в горле и кашель;
- общая слабость, ломота в теле;
- снижается аппетит, может возникнуть диарея.
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