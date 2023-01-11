В Бийске закрыли ковидный госпиталь. Куда отправят пациентов?

Как рассказала начальник медицинской части городской больницы № 2 Ольга Каурова, на момент закрытия в госпитале находились шесть пациентов. Троих на долечивание перевели в терапевтические отделения, двоих доставили в инфекционное отделение ЦГБ, еще один пациент был выписан домой.
Новые пациенты с COVID-19, если им потребуется госпитализация, будут направлены в инфекционное отделение ЦГБ.
Ковидный госпиталь горбольницы № 2 был открыт в апреле 2020 года. В пик заболеваемости медицинское учреждение было переполнено, в сутки врачи принимали более 100 пациентов. За все время работы лечение в стационаре прошли 17 240 человек. Это не только бийчане, но и жители 11 соседних районов.
Сейчас во всех помещениях ковидного госпиталя проводят генеральную уборку и дезинфекцию.
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