11 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В Бийске закрыли ковидный госпиталь. Куда отправят пациентов?

В Бийске 10 января закрыли ковидный госпиталь городской больницы № 2, развернутый на базе бывшего родильного дома. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает минздрав Алтайского края.

Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

Как рассказала начальник медицинской части городской больницы № 2 Ольга Каурова, на момент закрытия в госпитале находились шесть пациентов. Троих на долечивание перевели в терапевтические отделения, двоих доставили в инфекционное отделение ЦГБ, еще один пациент был выписан домой.

Новые пациенты с COVID-19, если им потребуется госпитализация, будут направлены в инфекционное отделение ЦГБ.

Ковидный госпиталь горбольницы № 2 был открыт в апреле 2020 года. В пик заболеваемости медицинское учреждение было переполнено, в сутки врачи принимали более 100 пациентов. За все время работы лечение в стационаре прошли 17 240 человек. Это не только бийчане, но и жители 11 соседних районов.

Сейчас во всех помещениях ковидного госпиталя проводят генеральную уборку и дезинфекцию.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость