9 января
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

«Цунами» ковида накроет Поднебесную на лунный Новый год

Китай может столкнуться с настоящим «цунами» COVID-19 во время лунного Нового года из-за туристического ажиотажа, сообщает Bloomberg.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

На лунный Новый год китайцы отдыхают в течение семи дней и много путешествуют как внутри страны, так и за границу.

Новогодний туристический ажиотаж может привести к «цунами инфекции» в клиниках и больницах небольших населенных пунктов, где и так есть дефицит ресурсов и персонала.

Уже сейчас многие провинциальные медучреждения столкнулись с ростом пневмоний и лихорадки среди пожилых людей, указывает Газета.Ru. Из-за новогоднего туризма ковид может получить новый импульс к распространению в стране с населением более 1,4 млрд человек.

Между тем более миллиона случаев COVID-19 за сутки выявили в одной провинции Поднебесной. По прогнозам, ежедневное число новых случаев заражения составит до 2 млн.

Ранее об усилении волны ковида сообщили власти.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость