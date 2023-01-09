«Цунами» ковида накроет Поднебесную на лунный Новый год

Китай может столкнуться с настоящим «цунами» COVID-19 во время лунного Нового года из-за туристического ажиотажа, сообщает Bloomberg .

На лунный Новый год китайцы отдыхают в течение семи дней и много путешествуют как внутри страны, так и за границу.

Новогодний туристический ажиотаж может привести к «цунами инфекции» в клиниках и больницах небольших населенных пунктов, где и так есть дефицит ресурсов и персонала.

Уже сейчас многие провинциальные медучреждения столкнулись с ростом пневмоний и лихорадки среди пожилых людей, указывает Газета.Ru. Из-за новогоднего туризма ковид может получить новый импульс к распространению в стране с населением более 1,4 млрд человек.

Между тем более миллиона случаев COVID-19 за сутки выявили в одной провинции Поднебесной. По прогнозам, ежедневное число новых случаев заражения составит до 2 млн.

Ранее об усилении волны ковида сообщили власти.