10 ноября
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Здоровье

Об усилении волны ковида в Поднебесной сообщили власти

Китайские медики за сутки выявили новых случаев заражения коронавирусом в 2,6 раза больше, чем неделю назад, сообщает ТАСС.

Легкие, организм, коронавирус.
Легкие, организм, коронавирус.
СС0

Фиксируется ускорение и увеличение масштабов распространения COVID-19 в стране.

Пока речь идет о более 9 тыс. выявленных случаев.

В Китае 61,5 тыс. инфицированных находятся под наблюдением врачей. И 85% из них не имеют симптомов, указывает Газета.Ru.

Ранее из-за карантина и голода начали сбегать рабочие с завода по производству iPhone в Поднебесной. Завод попал под карантинные меры в связи с новыми вспышками COVID-19. Сотрудники вынуждены работать, питаться и спать на фабрике.

Сотрудники завода бегут с предприятия со своими вещами, перелезая через заборы.

В марте резкий рост числа заражений ковидом выявили в Китае.

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