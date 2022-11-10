Об усилении волны ковида в Поднебесной сообщили власти

Китайские медики за сутки выявили новых случаев заражения коронавирусом в 2,6 раза больше, чем неделю назад, сообщает ТАСС .

Фиксируется ускорение и увеличение масштабов распространения COVID-19 в стране.

Пока речь идет о более 9 тыс. выявленных случаев.

В Китае 61,5 тыс. инфицированных находятся под наблюдением врачей. И 85% из них не имеют симптомов, указывает Газета.Ru.

Ранее из-за карантина и голода начали сбегать рабочие с завода по производству iPhone в Поднебесной. Завод попал под карантинные меры в связи с новыми вспышками COVID-19. Сотрудники вынуждены работать, питаться и спать на фабрике.

Сотрудники завода бегут с предприятия со своими вещами, перелезая через заборы.

В марте резкий рост числа заражений ковидом выявили в Китае.