Более миллиона случаев COVID-19 за сутки выявили в одной провинции Поднебесной

«Заразная» территория находится вблизи Шанхая.
Власти региона прогнозируют — в ближайшие дни это число удвоится, сообщает Reuters.
По оценкам, пик заражения вступит в период повышенного уровня перед Новым годом. По прогнозам, ежедневное число новых случаев заражения составит до 2 млн, указывает bfm.ru.
Цифра
Население Чжэцзян составляет примерно 64,5 млн человек.
В Ноябре Китай сотрясали крупнейшие протесты за последние 30 лет.
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