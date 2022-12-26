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Более миллиона случаев COVID-19 за сутки выявили в одной провинции Поднебесной

В провинции Чжэцзян в Китае за сутки выявили более миллиона случаев COVID-19.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

«Заразная» территория находится вблизи Шанхая.

Власти региона прогнозируют — в ближайшие дни это число удвоится, сообщает Reuters.

По оценкам, пик заражения вступит в период повышенного уровня перед Новым годом. По прогнозам, ежедневное число новых случаев заражения составит до 2 млн, указывает bfm.ru.

Цифра

Население Чжэцзян составляет примерно 64,5 млн человек.

В Ноябре Китай сотрясали крупнейшие протесты за последние 30 лет.

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