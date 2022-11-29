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Как протесты в Китае стали приобретать политический характер?

Массовые выступления против локдаунов прошли в Шанхае, Нанкине, Сиане, Ухане и других городах страны. Оценке числа протестующих мешает действующая в Китае цензура. Однако, предположительно, речь идет о десятках тысяч человек, сообщает Bloomberg.

Локальные протесты с призывами к центральным властям разобраться вполне привычны для страны, но нынешние отличаются. Спустя некоторое время к лозунгам против антиковидных мер добавились такие требования как «долой партию» и"долой Си Цзиньпина".

Известным стал случай, когда 22 октября на мосту в Пекине китаец поджег покрышки и вывесил транспарант с надписью «Объявите забастовку в школе и на работе, уберите диктатора и национального предателя Си Цзиньпина! Мы хотим есть, мы хотим свободы, мы хотим голосовать!»

Единичные физические протесты продолжаются, но недовольство пока что переместилось в интернет. Со стороны провластных блогеров уже звучат призывы расследовать «вмешательство извне» и наказать зачинщиков.