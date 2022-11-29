Акции протеста в Китае стали проходить после происшествия в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. Там 24 ноября произошел пожар, в результате которого погибли не менее 10 человек. По имеющейся информации, тушить пожар и эвакуировать людей пожарным мешали перекрытые из-за локдауна подъезды к дому.
Подъезды в этом и других зданиях были перекрыты властями в рамках проводимой в Китае политики «нулевой терпимости» к ковиду. На следующий день после пожара, местные жители пришли к административному зданию и потребовали отмены ковидных ограничений.
При этом китайские власти опровергали массовое недовольство граждан подобными мерами.
С целью ограничения распространения вируса COVID-19 в Китае часто применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Им-за единичных случаев на полный локдаун власти могли отправить целый крупный город.
Спустя три года подобных мер, разочарование и усталость китайских граждан достигли критической отметки. В частности, миллионы людей устали от ограничений на передвижение и ежедневных ковидных проверок.
Массовые выступления против локдаунов прошли в Шанхае, Нанкине, Сиане, Ухане и других городах страны. Оценке числа протестующих мешает действующая в Китае цензура. Однако, предположительно, речь идет о десятках тысяч человек, сообщает Bloomberg.
Локальные протесты с призывами к центральным властям разобраться вполне привычны для страны, но нынешние отличаются. Спустя некоторое время к лозунгам против антиковидных мер добавились такие требования как «долой партию» и"долой Си Цзиньпина".
Известным стал случай, когда 22 октября на мосту в Пекине китаец поджег покрышки и вывесил транспарант с надписью «Объявите забастовку в школе и на работе, уберите диктатора и национального предателя Си Цзиньпина! Мы хотим есть, мы хотим свободы, мы хотим голосовать!»
Единичные физические протесты продолжаются, но недовольство пока что переместилось в интернет. Со стороны провластных блогеров уже звучат призывы расследовать «вмешательство извне» и наказать зачинщиков.
Перед властями Китая возник выбор из двух плохих вариантов: ослабить ограничения (и столкнуться с высоким пиком коронавируса при ограниченных мощностях больниц), либо оставить их, еще сильнее ослабить экономику страны и создать почву для новых протестов.
При этом, обе угрозы реальны. В Китае снова побит рекорд заболеваемости — чуть больше 40 тыс. случаев, поэтому любое ослабление ограничений может повлечь еще больший рост заболеваемости.
Жесткие антиковидные меры в виде локдаунов приводят к тому, что прогноз роста для экономики Китая в 2022 году уже ниже 3% - и это на фоне разворачивающегося в стране кризиса рынка недвижимости.
В ближайшее время вероятнее всего сочетание жесткого наказания лидеров протестующих и постепенного ослабления ограничений, на которое уже закладываются инвесторы. При этом российские эксперты уверены, что Китай не отменит строгие меры против коронавируса даже после протестов.
Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая вырос на 33% за десять месяцев 2022 года.