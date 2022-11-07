7 ноября
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Жизнь

Товарооборот России и Китая вырос более чем на 30%

Товарооборот России и Китая вырос на 33% за десять месяцев 2022 года, ссылается ТАСС на Главное таможенное управление КНР.

Уголь.
Уголь.
unsplash.com

Товарооборот РФ и Китая увеличился до 153,938 млрд долларов с января по октябрь.

Экспорт из Поднебесной вырос на 12,8% и составил порядка 59,596 млрд долларов, а российских товаров и услуг — на 49,9% (до 94,342 млрд долларов).

В частности, из России в Китай ввозят природный газ, нефть и уголь. Кроме того, среди ключевых статей — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты.

КНР экспортирует смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, транспорт, компьютеры и кондиционеры.

Ранее стало известно, каким был внешнеторговый оборот Алтайского края в 2022-м.

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