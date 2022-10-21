Стало известно, каким был внешнеторговый оборот Алтайского края в прошлом году

Как сообщил губернатор края Виктор Томенко, внешнеторговый оборот региона в 2021 году составил порядка 2 млрд долларов. Более 60% — экспорт. По сравнению с 2020 он увеличился на 21%.
За девять месяцев 2022-го экспорт продукции АПК повысился на 44% (около 330 млн долларов).
Продукцию в регион экспортируют 99 стран (ранее — 87). По словам Томенко, работают две программы:
- «Экспортер» Центра предоставления гарантий Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. В ней используют поручительство для экспортно-ориентированных предприятий. Речь идет о 70% от суммы привлекаемого кредит;
- Программа поддержки экспортеров Фонда развития Алтайского края. Это займы до 100 млн рублей, до пяти лет и под 3% годовых.
Между тем Виктора Томенко включил в санкционный список президент Украины Владимир Зеленский.