Стало известно, каким был внешнеторговый оборот Алтайского края в прошлом году

Чего достиг внешнеторговый оборот Алтайского края в последние годы, рассказали в региональном правительстве.

Как сообщил губернатор края Виктор Томенко, внешнеторговый оборот региона в 2021 году составил порядка 2 млрд долларов. Более 60% — экспорт. По сравнению с 2020 он увеличился на 21%.

За девять месяцев 2022-го экспорт продукции АПК повысился на 44% (около 330 млн долларов).

Продукцию в регион экспортируют 99 стран (ранее — 87). По словам Томенко, работают две программы:

«Экспортер» Центра предоставления гарантий Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. В ней используют поручительство для экспортно-ориентированных предприятий. Речь идет о 70% от суммы привлекаемого кредит;

Программа поддержки экспортеров Фонда развития Алтайского края. Это займы до 100 млн рублей , до пяти лет и под 3% годовых.

Между тем Виктора Томенко включил в санкционный список президент Украины Владимир Зеленский.