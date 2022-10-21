21 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Зеленский ввел санкции против алтайского губернатора Томенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Томенко — один из 2,5 тыс. россиян, внесенных в санкционный список Зеленского. Соответствующий указ опубликовали на сайте украинского лидера.

Губернатор региона оказался в списке под номером 135.

Также под новые санкции попали 1,4 тыс. отечественных компаний, в том числе Альфа-банк, «Алроса», Росгосстрах и Ростелеком.

Ограничения подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, остановку выполнения финансовых и экономических обязательств, аннулирование или остановку лицензий.

Ранее Канада ввела санкции против Виктора Томенко.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость