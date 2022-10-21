Зеленский ввел санкции против алтайского губернатора Томенко

Томенко — один из 2,5 тыс. россиян, внесенных в санкционный список Зеленского. Соответствующий указ опубликовали на сайте украинского лидера.
Губернатор региона оказался в списке под номером 135.
Также под новые санкции попали 1,4 тыс. отечественных компаний, в том числе Альфа-банк, «Алроса», Росгосстрах и Ростелеком.
Ограничения подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, остановку выполнения финансовых и экономических обязательств, аннулирование или остановку лицензий.