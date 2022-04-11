11 апреля
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Здоровье

Суточный рекорд по ковиду зафиксировали в Поднебесной с начала пандемии

За минувшие сутки в Китае зафиксировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом — этот показатель стал новым антирекордом за пандемию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Данные суточной заболеваемости COVID-19 на 15,3% превысили показатели прошлого дня и в два раза — показатели заражаемости неделю назад. У 1184 пациентов были зафиксированы повышенная температура, кашель и недомогание, остальные 26 411 оказались «бессимптомными», из них 86 человек приехали из-за границы.

За неделю число бессимптомных носителей коронавируса в Китае выросло в 2,63 раза, до 219,8 тыс. человек, тем не менее зафиксировано также сокращение числа инфицированных с симптомами заболевания в медучреждениях страны — на 13% за тот же период, до 22,3 тыс. человек, пишет Газета.Ru.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Шанхае, где находится порядка 80% еще не выздоровевших пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в материковой части Китая заразились коронавирусом 165,5 тыс. человек, выздоровели 138 544 человек, зарегистрировано 4 638 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что международные рейсы в Шанхай направят в другие города из-за вспышки ковида.

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