Международные рейсы в Шанхай направят в другие города из-за вспышки ковида

Рейсы будут перенесены в 12 аэропортов других крупных городов Китая.
Дело в том, что в Шанхае недавно была зарегистрирована вспышка распространения COVID-19. В се новые пациенты с COVID-19 направлены в специализированную больницу для дальнейшего медицинского наблюдения или лечения, сообщили в городском комитете по делам здравоохранения Шанхая.
В настоящее время жителям Шанхая рекомендуется не покидать город без крайней необходимости.
С 12 марта при необходимости покинуть город жители должны предоставить отрицательные результаты тестов на нуклеиновые кислоты, сделанных в течение последних 48 часов.
Ранее сильнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса зафиксировали в Китае.