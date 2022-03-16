Международные рейсы в Шанхай направят в другие города из-за вспышки ковида

Управление гражданской авиации Китая приняло решение в период с 21 марта по 1 мая перенаправить в другие города страны 106 международных рейсов, прибывающих в Шанхай по 22 маршрутам, чтобы котролировать эпидемию, пишет «Синьхуа».

Рейсы будут перенесены в 12 аэропортов других крупных городов Китая.

Дело в том, что в Шанхае недавно была зарегистрирована вспышка распространения COVID-19. В се новые пациенты с COVID-19 направлены в специализированную больницу для дальнейшего медицинского наблюдения или лечения, сообщили в городском комитете по делам здравоохранения Шанхая.

В настоящее время жителям Шанхая рекомендуется не покидать город без крайней необходимости.

С 12 марта при необходимости покинуть город жители должны предоставить отрицательные результаты тестов на нуклеиновые кислоты, сделанных в течение последних 48 часов.

Ранее сильнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса зафиксировали в Китае.