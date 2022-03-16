16 марта
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Международные рейсы в Шанхай направят в другие города из-за вспышки ковида

Управление гражданской авиации Китая приняло решение в период с 21 марта по 1 мая перенаправить в другие города страны 106 международных рейсов, прибывающих в Шанхай по 22 маршрутам, чтобы котролировать эпидемию, пишет «Синьхуа».

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Рейсы будут перенесены в 12 аэропортов других крупных городов Китая.

Дело в том, что в Шанхае недавно была зарегистрирована вспышка распространения COVID-19. В се новые пациенты с COVID-19 направлены в специализированную больницу для дальнейшего медицинского наблюдения или лечения, сообщили в городском комитете по делам здравоохранения Шанхая.

В настоящее время жителям Шанхая рекомендуется не покидать город без крайней необходимости.

С 12 марта при необходимости покинуть город жители должны предоставить отрицательные результаты тестов на нуклеиновые кислоты, сделанных в течение последних 48 часов.

Ранее сильнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса зафиксировали в Китае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость