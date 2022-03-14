Сильнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса зафиксировали в Китае

В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, сообщает в Associated Press.

14 марта власти Китая сообщили о 1337 новых случаев заболевания коронавирусом в десятках городах страны, пишет «Интерфакс».

Большая часть заражений была выявлена в провинции Цзилинь, там обнаружили 895 случаев заражения. Также в городе Шэньчжэнь на юге страны, где накануне ввели локдаун, обнаружили 75 новых случаев, также 41 новый случай выявили в Шанхае.

Накануне было выявлено около 1,9 тыс. новых случаев заражения вирусом.

Стелс-омикрон

Заболеваемость в Китае начала расти в начале марта. В большинстве случаев выявляется варианта штамма BA.2, известного также как «стелс-омикрон», который распространяется быстрее оригинального омикрона.