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Здоровье

Сильнейшую с начала пандемии вспышку коронавируса зафиксировали в Китае

В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, сообщает в Associated Press.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

14 марта власти Китая сообщили о 1337 новых случаев заболевания коронавирусом в десятках городах страны, пишет «Интерфакс».

Большая часть заражений была выявлена в провинции Цзилинь, там обнаружили 895 случаев заражения. Также в городе Шэньчжэнь на юге страны, где накануне ввели локдаун, обнаружили 75 новых случаев, также 41 новый случай выявили в Шанхае.

Накануне было выявлено около 1,9 тыс. новых случаев заражения вирусом.

Стелс-омикрон

Заболеваемость в Китае начала расти в начале марта. В большинстве случаев выявляется варианта штамма BA.2, известного также как «стелс-омикрон», который распространяется быстрее оригинального омикрона.

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