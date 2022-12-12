12 декабря
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Здоровье

«Этикет кашля». Что делать при симптомах ОРВИ, гриппа и COVID-19, рассказал алтайский минздрав

Какие лекарства принимать, чтобы снизить температуру, когда срочно нужно обратиться за помощью к врачам, как вести себя, если в семье кто-то заболел? Алтайский минздрав выпустил памятку на сезон простуд.

Простуда
Простуда
СС0

Как отличить симптомы

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа A (H1N1), у людей сходны с теми, которые бывают при сезонном гриппе, и включают: высокую температуру, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломоту в теле, головную боль, озноб, слабость, потерю аппетита. У значительного числа людей, инфицированных этим вирусом, также отмечаются диарея и рвота.

Грипп от других сезонных вирусов можно отличить именно по высокой температуре, она возникает раньше, чем кашель и насморк. Больше, чем для других вирусов, для гриппа характерна головная боль.

Медицина. Здоровье. Простуда.
Медицина. Здоровье. Простуда.
СС0

Когда бежать к врачу

Обязательно обратитесь к врачу, если вы наблюдаете у себя или своих близких следующие симптомы:

  • затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха;
  • боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;
  • ломота в теле;
  • внезапное головокружение;
  • спутанность сознания;
  • сильная или устойчивая рвота.

Если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем, также необходимо посетить врача.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Кто в группе риска

Высокий риск тяжелого течения гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций имеют:

  • беременные женщины;
  • лица 65 лет и старше;
  • дети до 5 лет;
  • люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечные заболевания);
  • лица со сниженным иммунитетом (люди, принимающие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), ВИЧ-инфицированные).
Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

Как защитить себя и семью

Больные люди могут быть заразными с первого дня болезни до семи дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными на более длительное время. Вот основные правила:

  1. Соблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой), когда чихаете или кашляете. После использования выбрасывайте платок (салфетку) в мусорную корзину.
  2. Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как вы прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны.
  3. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно этим путем распространяются микробы.
  4. Старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми.
  5. Очищайте твердые поверхности, такие как ручки двери, с помощью бытовых дезинфицирующих средств.
  6. Вы можете проболеть неделю или больше. Все время вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, за исключением ситуаций, когда вам необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Имбирный чай.
Имбирный чай.
unsplash.com

Как лечиться

Известно, что большая часть людей может заболеть нетяжелой формой гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций и способна выздороветь без медицинской помощи.

Нужно соблюдать постельный или полупостельный режим, регулярно проветривать помещение.

Показано обильное питье (кипяченая вода, слабоминерализованная минеральная вода, морсы клюквенный и брусничный, несладкий чай с лимоном).

Без указаний врача, можно принимать всего два вида лекарств:

  • капли в нос с целью облегчения носового дыхания по мере необходимости;
  • жаропонижающие и обезболивающие препараты, показанные при температуре выше 38,5C и болевых симптомах с учетом индивидуальной переносимости конкретных препаратов.

Наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена, в том числе и при применении у детей. Парацетамол также наиболее предпочтителен при лечении лихорадки у беременных женщин.

Разовая доза парацетамола (ацетаминофена) для взрослых составляет 500 мг, кратность — до трех-четырех раз в сутки. Ибупрофен принимается по 400 мг три-четыре раза в сутки внутрь после еды. В возрасте до 18 лет следует избегать использования салицилатов из-за возможного риска развития побочных эффектов.

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