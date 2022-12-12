«Этикет кашля». Что делать при симптомах ОРВИ, гриппа и COVID-19, рассказал алтайский минздрав

Как отличить симптомы
Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа A (H1N1), у людей сходны с теми, которые бывают при сезонном гриппе, и включают: высокую температуру, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломоту в теле, головную боль, озноб, слабость, потерю аппетита. У значительного числа людей, инфицированных этим вирусом, также отмечаются диарея и рвота.
Грипп от других сезонных вирусов можно отличить именно по высокой температуре, она возникает раньше, чем кашель и насморк. Больше, чем для других вирусов, для гриппа характерна головная боль.
Когда бежать к врачу
Обязательно обратитесь к врачу, если вы наблюдаете у себя или своих близких следующие симптомы:
- затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха;
- боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;
- ломота в теле;
- внезапное головокружение;
- спутанность сознания;
- сильная или устойчивая рвота.
Если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем, также необходимо посетить врача.
Кто в группе риска
Высокий риск тяжелого течения гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций имеют:
- беременные женщины;
- лица 65 лет и старше;
- дети до 5 лет;
- люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечные заболевания);
- лица со сниженным иммунитетом (люди, принимающие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), ВИЧ-инфицированные).
Как защитить себя и семью
Больные люди могут быть заразными с первого дня болезни до семи дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными на более длительное время. Вот основные правила:
- Соблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой), когда чихаете или кашляете. После использования выбрасывайте платок (салфетку) в мусорную корзину.
- Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как вы прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны.
- Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно этим путем распространяются микробы.
- Старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми.
- Очищайте твердые поверхности, такие как ручки двери, с помощью бытовых дезинфицирующих средств.
- Вы можете проболеть неделю или больше. Все время вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, за исключением ситуаций, когда вам необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Как лечиться
Известно, что большая часть людей может заболеть нетяжелой формой гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций и способна выздороветь без медицинской помощи.
Нужно соблюдать постельный или полупостельный режим, регулярно проветривать помещение.
Показано обильное питье (кипяченая вода, слабоминерализованная минеральная вода, морсы клюквенный и брусничный, несладкий чай с лимоном).
Без указаний врача, можно принимать всего два вида лекарств:
- капли в нос с целью облегчения носового дыхания по мере необходимости;
- жаропонижающие и обезболивающие препараты, показанные при температуре выше 38,5C и болевых симптомах с учетом индивидуальной переносимости конкретных препаратов.
Наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена, в том числе и при применении у детей. Парацетамол также наиболее предпочтителен при лечении лихорадки у беременных женщин.
Разовая доза парацетамола (ацетаминофена) для взрослых составляет 500 мг, кратность — до трех-четырех раз в сутки. Ибупрофен принимается по 400 мг три-четыре раза в сутки внутрь после еды. В возрасте до 18 лет следует избегать использования салицилатов из-за возможного риска развития побочных эффектов.
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