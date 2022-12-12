«Этикет кашля». Что делать при симптомах ОРВИ, гриппа и COVID-19, рассказал алтайский минздрав

Какие лекарства принимать, чтобы снизить температуру, когда срочно нужно обратиться за помощью к врачам, как вести себя, если в семье кто-то заболел? Алтайский минздрав выпустил памятку на сезон простуд.

Как отличить симптомы

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа A (H1N1), у людей сходны с теми, которые бывают при сезонном гриппе, и включают: высокую температуру, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломоту в теле, головную боль, озноб, слабость, потерю аппетита. У значительного числа людей, инфицированных этим вирусом, также отмечаются диарея и рвота.

Грипп от других сезонных вирусов можно отличить именно по высокой температуре, она возникает раньше, чем кашель и насморк. Больше, чем для других вирусов, для гриппа характерна головная боль.

Медицина. Здоровье. Простуда. СС0

Когда бежать к врачу

Обязательно обратитесь к врачу, если вы наблюдаете у себя или своих близких следующие симптомы:

затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха;

боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;

ломота в теле;

внезапное головокружение;

спутанность сознания;

сильная или устойчивая рвота.

Если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем, также необходимо посетить врача.

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Кто в группе риска

Высокий риск тяжелого течения гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций имеют:

беременные женщины;

лица 65 лет и старше;

дети до 5 лет;

люди любого возраста , страдающие хроническими заболеваниями ( астма , диабет , сердечные заболевания);

страдающие хроническими заболеваниями астма диабет сердечные заболевания); лица со сниженным иммунитетом ( люди , принимающие иммуносупрессивные препараты ( стероиды , цитостатики), ВИЧ-инфицированные).

Простуда , грипп. Лекарства. СС0

Как защитить себя и семью

Больные люди могут быть заразными с первого дня болезни до семи дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными на более длительное время. Вот основные правила:

Соблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос носовым платком ( салфеткой), когда чихаете или кашляете. После использования выбрасывайте платок ( салфетку) в мусорную корзину. Часто мойте руки водой с мылом , особенно после того , как вы прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны. Старайтесь не прикасаться руками к глазам , носу и рту. Именно этим путем распространяются микробы. Старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми. Очищайте твердые поверхности , такие как ручки двери , с помощью бытовых дезинфицирующих средств. Вы можете проболеть неделю или больше. Все время вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми , за исключением ситуаций , когда вам необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Имбирный чай. unsplash.com

Как лечиться

Известно, что большая часть людей может заболеть нетяжелой формой гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций и способна выздороветь без медицинской помощи.

Нужно соблюдать постельный или полупостельный режим, регулярно проветривать помещение.

Показано обильное питье (кипяченая вода, слабоминерализованная минеральная вода, морсы клюквенный и брусничный, несладкий чай с лимоном).

Без указаний врача, можно принимать всего два вида лекарств:

капли в нос с целью облегчения носового дыхания по мере необходимости;

жаропонижающие и обезболивающие препараты , показанные при температуре выше 38,5C и болевых симптомах с учетом индивидуальной переносимости конкретных препаратов.

Наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена, в том числе и при применении у детей. Парацетамол также наиболее предпочтителен при лечении лихорадки у беременных женщин.

Разовая доза парацетамола (ацетаминофена) для взрослых составляет 500 мг, кратность — до трех-четырех раз в сутки. Ибупрофен принимается по 400 мг три-четыре раза в сутки внутрь после еды. В возрасте до 18 лет следует избегать использования салицилатов из-за возможного риска развития побочных эффектов.