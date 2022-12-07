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Простуда — это не серьезно , все равно семь дней болеть

Это вовсе не так. На начальных этапах простуда может показаться не такой уж и страшной — подумаешь, насморк и головная боль. Но если продолжить изматывать свой организм, то она может перетечь в гораздо серьезное заболевание.

При простуде организм тратит все силы на борьбу с инфекцией. Потому ему важно обеспечить отдых и остаться дома. К тому же вы тем самым не распространяете болезнь среди коллег и знакомых.

Не стоит бояться, что придется пролежать дома неделю. При правильном лечении выздороветь можно уже за 3−4 дня.