7 декабря
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Здоровье

Волшебный витамин С, таблетки от всего и отказ от ванны — 7 распространенных мифов о простуде

Зима приносит пушистый снег, ожидание Нового года и — сезон простудных заболеваний. Все больше барнаульцев уходят на больничный или пытаются бороться с простудой самостоятельно — пьют витамин С, дышат над картошкой или глотают горстями таблетки. Altapress.ru рассказывает, чем могут быть опасны подобные заблуждения и во что надо перестать верить.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0
1
Простуда — это не серьезно, все равно семь дней болеть

Это вовсе не так. На начальных этапах простуда может показаться не такой уж и страшной — подумаешь, насморк и головная боль. Но если продолжить изматывать свой организм, то она может перетечь в гораздо серьезное заболевание.

При простуде организм тратит все силы на борьбу с инфекцией. Потому ему важно обеспечить отдых и остаться дома. К тому же вы тем самым не распространяете болезнь среди коллег и знакомых.

Не стоит бояться, что придется пролежать дома неделю. При правильном лечении выздороветь можно уже за 3−4 дня.

2
Болезнь можно победить только антибиотиками

Другая крайность — пить горстями таблетки. Большинство из них действуют симптоматически — они временно снимают болевой синдром, но не борются с простудой. Поэтому быстрее выздороветь не получится.

К тому же при частом употреблении антибиотиков микробы могут стать только устойчивее.

Самый лучший способ быстрее выздороветь — постельный режим и обильное горячее питье.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0
3
Высокую температуру нужно обязательно сбить

Увидев, как столбик градусника перевалил за отметку 37, не стоит тут же бежать ее сбивать. Повышенная температура — признак того, что организм борется с вирусом. Возбудители ОРВИ лучше всего себя чувствуют при обычной температуре, а когда она повышается, то гибнут.

Специально прогреваться тоже не стоит. При ознобе, который сопровождает высокую температуру, достаточно обеспечить комфортные условия, в которых будет тепло.

Конечно, если ваша температура достигла 39 градусов, то следует ее сбить, чтобы избежать обезвоживания и других неприятных последствий. В этом помогут жаропонижающие средства.

4
При простуде нельзя мыться

Это правило появилось еще тогда, когда единственным местом, где можно было умыться, была баня. Но сейчас у нас есть удобный домашний душ, который можно и нужно принимать. Главное не делать воду слишком горячей.

При этом стоит помнить, что при простуде все еще нельзя посещать бани, сауны и принимать горячую ванну. Бассейн тоже посещать не стоит — чтобы не заразить остальных посетителей.

Медицина. Здоровье. Простуда.
Медицина. Здоровье. Простуда.
СС0
5
Когда болеешь, нужно греть ноги

Это утверждение связано с тем, что при прогревании ног кровь уходит от головы и дарит временное облегчение.

Этим способом действительно можно пользоваться. Однако следует понимать, что с вирусом теплые носочки не борются, а лишь снимают неприятные симптомы болезни.

6
Витамины С и D спасут от всех болезней

Утверждение не лишено оснований. При простуде нарушается тонус сосудов и их проницаемость. А витамин С укрепляет стенки сосудов. Поэтому в качестве вспомогательного средства его можно принимать. Главное, не перебарщивать.

Правда в качестве профилактики простуды витамин С не очень эффективен.

Витамин D же полезен жителям северных регионов, в которых солнце с приходом зимы появляется редко. Исследования подтверждают, что он важен для нормальной работы иммунной системы.

Витамин D вырабатывает естественным путем под воздействием солнечного света. Но с приходом зимы жители Алтайского края видят его не так уж и часто. Поэтому «солнечный витамин» будет полезен, особенно при борьбе с вирусами.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0
7
Чтобы не болеть, нужно принимать «усилители» иммунитета

Нет никаких доказательств, что «усилители» иммунитета клинически эффективны.

Вместо чудо-таблеток лучше поддерживать здоровый образ жизни. Правильно питаться, почаще бывать на свежем воздухе, умеренно заниматься физическими нагрузками.

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