Это вовсе не так. На начальных этапах простуда может показаться не такой уж и страшной — подумаешь, насморк и головная боль. Но если продолжить изматывать свой организм, то она может перетечь в гораздо серьезное заболевание.
При простуде организм тратит все силы на борьбу с инфекцией. Потому ему важно обеспечить отдых и остаться дома. К тому же вы тем самым не распространяете болезнь среди коллег и знакомых.
Не стоит бояться, что придется пролежать дома неделю. При правильном лечении выздороветь можно уже за 3−4 дня.
Другая крайность — пить горстями таблетки. Большинство из них действуют симптоматически — они временно снимают болевой синдром, но не борются с простудой. Поэтому быстрее выздороветь не получится.
К тому же при частом употреблении антибиотиков микробы могут стать только устойчивее.
Самый лучший способ быстрее выздороветь — постельный режим и обильное горячее питье.
Увидев, как столбик градусника перевалил за отметку 37, не стоит тут же бежать ее сбивать. Повышенная температура — признак того, что организм борется с вирусом. Возбудители ОРВИ лучше всего себя чувствуют при обычной температуре, а когда она повышается, то гибнут.
Специально прогреваться тоже не стоит. При ознобе, который сопровождает высокую температуру, достаточно обеспечить комфортные условия, в которых будет тепло.
Конечно, если ваша температура достигла 39 градусов, то следует ее сбить, чтобы избежать обезвоживания и других неприятных последствий. В этом помогут жаропонижающие средства.
Это правило появилось еще тогда, когда единственным местом, где можно было умыться, была баня. Но сейчас у нас есть удобный домашний душ, который можно и нужно принимать. Главное не делать воду слишком горячей.
При этом стоит помнить, что при простуде все еще нельзя посещать бани, сауны и принимать горячую ванну. Бассейн тоже посещать не стоит — чтобы не заразить остальных посетителей.
Это утверждение связано с тем, что при прогревании ног кровь уходит от головы и дарит временное облегчение.
Этим способом действительно можно пользоваться. Однако следует понимать, что с вирусом теплые носочки не борются, а лишь снимают неприятные симптомы болезни.
Утверждение не лишено оснований. При простуде нарушается тонус сосудов и их проницаемость. А витамин С укрепляет стенки сосудов. Поэтому в качестве вспомогательного средства его можно принимать. Главное, не перебарщивать.
Правда в качестве профилактики простуды витамин С не очень эффективен.
Витамин D же полезен жителям северных регионов, в которых солнце с приходом зимы появляется редко. Исследования подтверждают, что он важен для нормальной работы иммунной системы.
Витамин D вырабатывает естественным путем под воздействием солнечного света. Но с приходом зимы жители Алтайского края видят его не так уж и часто. Поэтому «солнечный витамин» будет полезен, особенно при борьбе с вирусами.
Нет никаких доказательств, что «усилители» иммунитета клинически эффективны.
Вместо чудо-таблеток лучше поддерживать здоровый образ жизни. Правильно питаться, почаще бывать на свежем воздухе, умеренно заниматься физическими нагрузками.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!