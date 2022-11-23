Главный алтайский инфекционист рассказал, как поведет себя грипп этой зимой, после эпохи ковида

По данным регионального Роспотребнадзора, в крае растет заболеваемость ОРВИ. Закрыты 24 класса в 14 школах и 35 групп в 20 детских садах. 15−16 тыс. человек заболевают еженедельно. Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко говорит, что ситуация тревожная.

Вируса гриппа в крае пока не зарегистрировано, в основном циркулируют адено- и риновирусы. Однако, активность гриппа в России растет. За последнюю неделю зарегистрировано 39 случаев, так что есть риск, что он придет и в Алтайский край.

«В предыдущие два года мы думали, как будут вести себя коронавирус и грипп. Между ними буквально развернулась борьба за человека. Природа так распорядилась, отчасти мудро, что грипп практически был вытеснен из популяции более сильным вирусом, — рассказал Шевченко. — В этом году ковид сдает позиции, но свято место пусто не бывает. По прогнозам ведущих специалистов НИИ гриппа, вирус вернется на лидирующие позиции. Мы видим подъем заболеваемости, такой же как был в доковидные времена».

Отчасти грипп не так сильно циркулировал в популяции в последние два года, благодаря противоэпидемическим ковидным мерам — обязательному ношению масок, запрету на массовые события и пр.

Однако, сейчас гриппозный штамм H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, сохраняет устойчивость и по-прежнему опасен, в основном осложнениями — пневмонией, сердечной недостаточностью и смертельным острым респираторным дистресс-синдромом.

Вакцина против гриппа. пресс-служба АКЗС

«H1N1, конечно, утратил вирулентность и уже не настолько суров, но потенциал сохраняется, — сказал главный инфекционист. — В список наиболее рискующих попадают дети до 2 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы».

Врачи призывают снова начать носить маски в местах массовых скоплений людей, чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, потреблять больше витаминов, а при появлении симптомов простуды изолироваться.

«Ситуация на сегодняшний момент тревожная, — отметил Шевченко. — Внимание к вакцинации против гриппа ослабло в связи с ковидом. Но я призываю все же привиться от гриппа, время еще есть».

Шевченко также напомнил, что можно и нужно вакцинироваться одновременно от гриппа и ковида, поскольку последний из популяции не ушел и все еще может быть опасным.