Корь. Правда ли, что в Барнауле есть заболевший, симптомы, лечение

Да. Случай заболевания зафиксировали на ул. Сергея Ускова, 37.
Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов подчеркивает на странице во «ВКонтакте», что пациента госпитализировали.
«С 13 января сотрудники поликлиники № 14 проводят необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — добавил он.
В Роспотребнадзоре утверждают, что постоянно контролируют ситуацию.
Устанавливают круг контактных лиц, за которыми будут наблюдать медики. Об этом пишет Barnaul 22 со ссылкой на ведомство.
«Непривитых контактных планируют вакцинировать», — уточняют в паблике.
«Наши сотрудники уже несколько дней проводят поквартирный осмотр жителей. Наблюдение за контактными будет идти до 27 января. Убедительно прошу не игнорировать приход врача!» — также говорит Денисов.
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Да. По словам Денисова, прививку от кори контактным можно поставить на дому. Взрослым и детям.
«На ул. Ускова, 37 второй день ходят люди, представляются с 14-й поликлиники. Приезжают на спецмашинах в составе восьми человек. Ведут опрос по квартирам, якобы у нас в подъезде вспышка кори <…> Жители в недоумении. Звонили в поликлинику, но конкретного ответа не получили», — приводит слова горожан паблик.
Дмитрий Денисов напомнил, что корь — контагиозная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.
«Это значит, что при контакте заболевают практически все непривитые и ранее не болевшие люди любого возраста. Поэтому под список контактных попадает весь дом на Сергея Ускова, 37», — сказал главврач.
Среди симптомов кори:
- интоксикация,
- высокая температура,
- насморк,
- кашель,
- конъюнктивит.
Кроме того, на слизистой щек образуется энатема «в виде манной крупы», заявил Денисов. Это сыпь на слизистых оболочках.
«По энантеме можно заподозрить корь еще до появления сыпи. Сыпь проявляется поэтапно. Первый день — голова и шея, затем в течении двух дней — туловище и конечности», — предупредил медик.
Вакцину от кори ставят в 1 год и 6 лет. Взрослых прививают в 18−35 лет, если ранее их не вакцинировали. А также если у них только одна прививка.
Дмитрий Денисов сообщил, что при возникновении симптомов кори следует вызвать на дом врача через колл-центр: 560−922.
Или по WhatsApp*: +7−923−004−30−01.
Вопросы по вакцинации против кори: +7−952−009−14−75.
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