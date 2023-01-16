16 января
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Здоровье

Корь. Правда ли, что в Барнауле есть заболевший, симптомы, лечение

Случай заболевания корью выявили в Барнауле. На днях такое сообщение опубликовал Barnaul 22. Что известно о заражении, как «предупредить» вирус и какие у него симптомы — в материале altapress.ru.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1 Правда, что барнаулец заболел корью?

Да. Случай заболевания зафиксировали на ул. Сергея Ускова, 37.

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов подчеркивает на странице во «ВКонтакте», что пациента госпитализировали.

«С 13 января сотрудники поликлиники № 14 проводят необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — добавил он.

Заболевшего корью выявили в Барнауле.
Заболевшего корью выявили в Барнауле.
«Барнаул 22».
2 А что говорят в Роспотребнадзоре?

В Роспотребнадзоре утверждают, что постоянно контролируют ситуацию.

Устанавливают круг контактных лиц, за которыми будут наблюдать медики. Об этом пишет Barnaul 22 со ссылкой на ведомство.

«Непривитых контактных планируют вакцинировать», — уточняют в паблике.

«Наши сотрудники уже несколько дней проводят поквартирный осмотр жителей. Наблюдение за контактными будет идти до 27 января. Убедительно прошу не игнорировать приход врача!» — также говорит Денисов.

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3 Прививку ставят на дому?

Да. По словам Денисова, прививку от кори контактным можно поставить на дому. Взрослым и детям.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0
4 Как отнеслись жители Ускова, 37?

«На ул. Ускова, 37 второй день ходят люди, представляются с 14-й поликлиники. Приезжают на спецмашинах в составе восьми человек. Ведут опрос по квартирам, якобы у нас в подъезде вспышка кори <…> Жители в недоумении. Звонили в поликлинику, но конкретного ответа не получили», — приводит слова горожан паблик.

5 Как передается корь?

Дмитрий Денисов напомнил, что корь — контагиозная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.

«Это значит, что при контакте заболевают практически все непривитые и ранее не болевшие люди любого возраста. Поэтому под список контактных попадает весь дом на Сергея Ускова, 37», — сказал главврач.

6 Симптомы кори

Среди симптомов кори:

  • интоксикация,
  • высокая температура,
  • насморк,
  • кашель,
  • конъюнктивит.

Кроме того, на слизистой щек образуется энатема «в виде манной крупы», заявил Денисов. Это сыпь на слизистых оболочках.

Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com

«По энантеме можно заподозрить корь еще до появления сыпи. Сыпь проявляется поэтапно. Первый день — голова и шея, затем в течении двух дней — туловище и конечности», — предупредил медик.

7 Во сколько лет вакцинируют от кори?

Вакцину от кори ставят в 1 год и 6 лет. Взрослых прививают в 18−35 лет, если ранее их не вакцинировали. А также если у них только одна прививка.

8 Куда звонить, если заподозрил корь?

Дмитрий Денисов сообщил, что при возникновении симптомов кори следует вызвать на дом врача через колл-центр: 560−922.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Или по WhatsApp*: +7−923−004−30−01.

Вопросы по вакцинации против кори: +7−952−009−14−75.

*Принадлежит Meta. Компания Meta и ее соцсети признаны в России экстремистскими организациями

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