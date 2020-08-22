+73. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае не спешит снижаться

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 августа 2020 года составило 11115 случаев инфицирования (+73), сообщает оперативный штаб региона.

В числе зараженных насчитывается 949 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб региона.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в следующих городах и районах:

Барнаул — 45,

Заринск — 4,

Новоалтайск , Первомайский и Тальменский районы — по 3 случая,

Первомайский и Тальменский районы — по 3 случая, Рубцовск , Кулундинский , Панкрушихинский и Родинский районы — по 2 случая,

Кулундинский Панкрушихинский и Родинский районы — по 2 случая, Бийск , Яровое , Солонешенский , Хабарский , Зональный , Курьинский и Мамонтовский районы — по одному случаю.

Из общего числа заболевших 173 случая — завозные, 5524 — по контакту с ранее заболевшими.

Из всех случаев заражения коронаирус выявлен у 2 932 пациентов с внебольничной пневмонией, у 3478 заболевших ОРВИ. В 4705 случаях течение болезни было бессимптомно.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 363 тыс. человек.