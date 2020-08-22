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Здоровье

+73. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае не спешит снижаться

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 августа 2020 года составило 11115 случаев инфицирования (+73), сообщает оперативный штаб региона.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

В числе зараженных насчитывается 949 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб региона.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в следующих городах и районах:

  • Барнаул — 45,
  • Заринск — 4,
  • Новоалтайск, Первомайский и Тальменский районы — по 3 случая,
  • Рубцовск, Кулундинский, Панкрушихинский и Родинский районы — по 2 случая,
  • Бийск, Яровое, Солонешенский, Хабарский, Зональный, Курьинский и Мамонтовский районы — по одному случаю.

Из общего числа заболевших 173 случая — завозные, 5524 — по контакту с ранее заболевшими.

Из всех случаев заражения коронаирус выявлен у 2 932 пациентов с внебольничной пневмонией, у 3478 заболевших ОРВИ. В 4705 случаях течение болезни было бессимптомно.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 363 тыс. человек.

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