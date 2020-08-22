+73. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае не спешит снижаться

В числе зараженных насчитывается 949 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб региона.
Новые случаи коронавируса зафиксировали в следующих городах и районах:
- Барнаул — 45,
- Заринск — 4,
- Новоалтайск, Первомайский и Тальменский районы — по 3 случая,
- Рубцовск, Кулундинский, Панкрушихинский и Родинский районы — по 2 случая,
- Бийск, Яровое, Солонешенский, Хабарский, Зональный, Курьинский и Мамонтовский районы — по одному случаю.
Из общего числа заболевших 173 случая — завозные, 5524 — по контакту с ранее заболевшими.
Из всех случаев заражения коронаирус выявлен у 2 932 пациентов с внебольничной пневмонией, у 3478 заболевших ОРВИ. В 4705 случаях течение болезни было бессимптомно.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 363 тыс. человек.