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Здоровье

Число заразившихся COVID-19 за последние сутки увеличилось на 1700 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1,7 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, сообщают РИА Новости. Общее число заразившихся превысило 10 тысяч человек.

Вирус.
Вирус.
rosnauka.ru

В организации рассказали, что общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 166. За сутки погибли 37 человек.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа, пишет ТАСС. Процент умерших в результате инфицирования новым COVID-19 составляет 3,4%, что значительно выше смертности от сезонного гриппа, которая составляет менее 1%.

Вирус распространился еще на восемь стран, в том числе на Португалию, Саудовскую Аравию, Тунис, Марокко, Латвию, Андорру, Иорданию и Сенегал.

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