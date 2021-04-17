Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек

Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным на утро 17 апреля, количество летальных исходов из-за коронавируса в мире достигло 3 000 225. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 139,9 миллиона.
Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США — свыше 566 тысяч.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 96 пациентов, умерло 10 человек.