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Здоровье

Число жертв COVID-19 в мире превысило три миллиона человек

Число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией во всем мире превысило отметку в 3 миллиона, пишет РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

Университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным на утро 17 апреля, количество летальных исходов из-за коронавируса в мире достигло 3 000 225. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 139,9 миллиона.

Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США — свыше 566 тысяч.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 96 пациентов, умерло 10 человек.

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