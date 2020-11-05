Чрезвычайное положение ввели в Италии, страну поделили на зоны

В Италии с 5 ноября введен режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией по коронавирусу. Режим будет действовать до 3 декабря.

Введение ЧП подразумевает новые ограничительные меры, в том числе общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00, сообщает «Интерфакс».

Согласно новым правилам, по выходным в Италии не будут работать торговые центры, полностью приостанавливают работу музеи и галереи.

Старшая и средняя школы переходят на дистанционный режим обучения.

Сама Италия в зависимости от эпидемиологической ситуации будет поделена на несколько чрезвычайных зон — красную, оранжевую и зеленую, пишет bfm.ru.

Последние несколько дней в Италии ежедневно выявляют около 30 тыс. случаев заражения COVID-19, а также фиксируют рекордные показатели смертности людей с ковидом.

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