Что делать, если врач закрывает больничный до выздоровления пациента?

Если больной не полностью выздоровел, не может наступать на ногу и, следовательно, не сможет приступить к своим должностным обязанностям, то его выписка с указанием даты, с которой он может приступить к работе, будет необоснованной. Возможно, травматолог хочет просто закрыть один больничный и открыть другой? Если нет, то надо сначала обратиться к главному врачу больницы и обрисовать ему ситуацию. Если не получится достигнуть согласия, то у больного есть весь спектр средств для защиты своих прав: жалобы в министерство здравоохранения, прокуратуру, уполномоченному по правам человека в нашем регионе и т.д. и т.п.