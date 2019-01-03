Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье
30

Что делать, если врач закрывает больничный до выздоровления пациента?

Читательница altapress.ru Надежда обратилась в редакцию с вопросом: «Со мной случилось несчастье: выпала из окна на работе. Тяжелая сочетанная травма. На больничном уже 7 месяцев. На ногу до сих пор наступать не могу. Травматолог говорит, что так и будет болеть и опухать, и восстановление займет год и больше, но при этом собирается закрывать больничный. На работу с палкой выходить не могу. Что мне делать?»

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На вопрос ответили в компании «Юрисдело»:

Если больной не полностью выздоровел, не может наступать на ногу и, следовательно, не сможет приступить к своим должностным обязанностям, то его выписка с указанием даты, с которой он может приступить к работе, будет необоснованной. Возможно, травматолог хочет просто закрыть один больничный и открыть другой? Если нет, то надо сначала обратиться к главному врачу больницы и обрисовать ему ситуацию. Если не получится достигнуть согласия, то у больного есть весь спектр средств для защиты своих прав: жалобы в министерство здравоохранения, прокуратуру, уполномоченному по правам человека в нашем регионе и т.д. и т.п.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость