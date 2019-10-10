Как взрослым людям бороться с гриппом и ОРВИ

Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в Барнауле прогнозируют традиционно в январе-феврале. Однако сейчас идет сезонный подъем заболеваемости. Заведующая терапевтическим отделением барнаульской городской поликлиники № 3 Вера Карпова рассказала altapress.ru, как отличить грипп от ОРВИ, как стоит питаться и одеваться во время болезни.

Как отличить грипп от ОРВИ?

— Истинный грипп начинается не с катаральных проявлений — кашля и насморка — и не постепенно, а сразу и с высокой температуры, выше 38 градусов. При гриппе есть выраженные симптомы интоксикации — слабость, головные боли, ломота в костях и суставах, уже потом присоединяются к ним кашель или насморк.

При первых проявлениях гриппа или ОРВИ стоит идти в больницу, а лучше вызвать врача на дом. Даже если это респираторная инфекция, к врачу обращаться обязательно, и чем раньше, тем лучше. У привитых людей клинические проявления гриппа могут быть «стертыми», и диагностировать заболевание сможет только врач.

Почему важно как можно быстрее обратиться к врачу?

— Есть много противовирусных препаратов, но назначить их может только врач. Они нужны для того, чтобы избежать грозных последствий гриппа. Среди наиболее распространенных — пневмония. Вирусная пневмония — очень опасное заболевание, быстротекущая, с достаточно быстрым развитием осложнений.

Стоит ли сбивать температуру при гриппе и ОРВИ?

— Это индивидуально. Здесь нет общих рекомендаций. Температурная реакция — защитная. Это означает, что организм пытается самостоятельно справиться с вирусом. Традиционно мы говорим, что поскольку это естественная реакция организма, искусственно сбивать температуры не стоит, если она субфебрильная — до 38 градусов. Если она не нарушает общего состояния.

Градусник , термометр. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Нужна ли особенная диета при гриппе и ОРВИ?

— Чтобы снять интоксикацию организма, необходимо большое количество жидкости. Обезвоживание при гриппе и ОРВИ наступает быстро — с дыханием, с кашлем мы теряем влагу. Много воды уходит с потом из-за высокой температуры поверхности тела. Лучше выбрать либо просто воду, либо минеральную воду без газа, либо витаминизированные морсы или свежевыжатые соки.

Что будет , если не соблюдать домашний режим и перенести простуду «на ногах»?

— Даже если у вас температура 37,5, вы не очень хорошо себя чувствуете. Увеличивается число сердечных сокращений — до 90 ударов и выше, появляется тахикардия, число дыхательных движений тоже увеличится. Идет большая нагрузка на сердце, даже если вы лежите. Если еще при этом работать (особенно физически), то нагрузка на организм увеличивается в разы, и он будет дольше справляться с болезнью.

Можно ли ходить в баню при простудных заболеваниях?

— Личную гигиену можно соблюдать и заболевшим. Лучше выбрать душ, а не баню. В ванной тоже лежать не стоит. Особенно в первые дни болезни. Прогревания могут быть опасными. У больного и так расширенные поры и учащенное сердцебиение, а тут — дополнительная нагрузка. Это грозит развитием осложнений.

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Какую одежду выбрать при гриппе и ОРВИ?

— Если у вас нет озноба, то не стоит укутываться в шарф и кофты. Выберите одежду по обстоятельствам, чтобы не было холодно или жарко. Важно предотвратить дальнейшее переохлаждение, ноги обязательно должны быть в тепле.

При этом одежда должна быть чистой, сухой и из натуральных материалов, чтобы хорошо впитывать влагу.

Стоит дополнительно укрываться, если вы хотите сбить температуру. Аспирин или парацетамол способствуют большому потоотделению, так что если хорошенько пропотеть, то облегчение наступит быстрее.