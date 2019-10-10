Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 2°C

Как взрослым людям бороться с гриппом и ОРВИ

Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в Барнауле прогнозируют традиционно в январе-феврале. Однако сейчас идет сезонный подъем заболеваемости. Заведующая терапевтическим отделением барнаульской городской поликлиники № 3 Вера Карпова рассказала altapress.ru, как отличить грипп от ОРВИ, как стоит питаться и одеваться во время болезни.

Сезон гриппа и простуды.
Сезон гриппа и простуды.
Михаил Хаустов

Как отличить грипп от ОРВИ?

— Истинный грипп начинается не с катаральных проявлений — кашля и насморка — и не постепенно, а сразу и с высокой температуры, выше 38 градусов. При гриппе есть выраженные симптомы интоксикации — слабость, головные боли, ломота в костях и суставах, уже потом присоединяются к ним кашель или насморк.

При первых проявлениях гриппа или ОРВИ стоит идти в больницу, а лучше вызвать врача на дом. Даже если это респираторная инфекция, к врачу обращаться обязательно, и чем раньше, тем лучше. У привитых людей клинические проявления гриппа могут быть «стертыми», и диагностировать заболевание сможет только врач.

Почему важно как можно быстрее обратиться к врачу?

— Есть много противовирусных препаратов, но назначить их может только врач. Они нужны для того, чтобы избежать грозных последствий гриппа. Среди наиболее распространенных — пневмония. Вирусная пневмония — очень опасное заболевание, быстротекущая, с достаточно быстрым развитием осложнений.

Стоит ли сбивать температуру при гриппе и ОРВИ?

— Это индивидуально. Здесь нет общих рекомендаций. Температурная реакция — защитная. Это означает, что организм пытается самостоятельно справиться с вирусом. Традиционно мы говорим, что поскольку это естественная реакция организма, искусственно сбивать температуры не стоит, если она субфебрильная — до 38 градусов. Если она не нарушает общего состояния.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Нужна ли особенная диета при гриппе и ОРВИ?

— Чтобы снять интоксикацию организма, необходимо большое количество жидкости. Обезвоживание при гриппе и ОРВИ наступает быстро — с дыханием, с кашлем мы теряем влагу. Много воды уходит с потом из-за высокой температуры поверхности тела. Лучше выбрать либо просто воду, либо минеральную воду без газа, либо витаминизированные морсы или свежевыжатые соки.

Что будет, если не соблюдать домашний режим и перенести простуду «на ногах»?

— Даже если у вас температура 37,5, вы не очень хорошо себя чувствуете. Увеличивается число сердечных сокращений — до 90 ударов и выше, появляется тахикардия, число дыхательных движений тоже увеличится. Идет большая нагрузка на сердце, даже если вы лежите. Если еще при этом работать (особенно физически), то нагрузка на организм увеличивается в разы, и он будет дольше справляться с болезнью.

Можно ли ходить в баню при простудных заболеваниях?

— Личную гигиену можно соблюдать и заболевшим. Лучше выбрать душ, а не баню. В ванной тоже лежать не стоит. Особенно в первые дни болезни. Прогревания могут быть опасными. У больного и так расширенные поры и учащенное сердцебиение, а тут — дополнительная нагрузка. Это грозит развитием осложнений.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
СС0

Какую одежду выбрать при гриппе и ОРВИ?

— Если у вас нет озноба, то не стоит укутываться в шарф и кофты. Выберите одежду по обстоятельствам, чтобы не было холодно или жарко. Важно предотвратить дальнейшее переохлаждение, ноги обязательно должны быть в тепле.

При этом одежда должна быть чистой, сухой и из натуральных материалов, чтобы хорошо впитывать влагу.

Стоит дополнительно укрываться, если вы хотите сбить температуру. Аспирин или парацетамол способствуют большому потоотделению, так что если хорошенько пропотеть, то облегчение наступит быстрее.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость