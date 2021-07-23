23 июля
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Здоровье

Что делать при отравлении грибами, рассказала врач

После отравления грибами в тяжелых случаях человек может впасть в кому, рассказала заведующая терапевтическим отделением Мариинской больницы Наталья Гончар, пишет «Росбалт».

В Барнауле начали продавать грибы в середине июля.
В Барнауле начали продавать грибы в середине июля.
Дарья Беркетова, ИД "Алтапресс"

«Первые симптомы отравления грибами — головная боль, тошнота, рвота, боль в животе, нарушения сознания, зрения. В тяжелых случаях бывают судороги и даже кома. Первые симптомы могут появиться через несколько часов после употребления грибов, в среднем это около 6−24 часов», — отметила терапевт.

При появлении симптомов нужно вызвать скорую помощь, так как в случае отравления грибами зачастую требуется специализированная помощь в условиях стационара.

До приезда доктора необходимо промыть желудок — человек должен выпить побольше воды и вызвать рвоту.

После промывания стоит принять активированный уголь или любой другой адсорбент.

«С учетом обезвоживания стоит восполнить потерянную жидкость — пить больше больше минеральной негазированной воды и соблюдать постельный режим. Если знобит, лучше укрыться, а высокую температуру сбить. Важно также оставить часть съеденных грибов, чтобы врачи потом могли понять, отравление каким токсином произошло», — посоветовала Гончар.

Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и обычными, если их собрали неподалеку от заводов или у дороги.

Кому противопоказаны

Любые грибы тяжело перевариваются, и потому детям до 12 лет, беременным, пожилым и людям с заболеваниями ЖКТ их лучше не есть.

Улов

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов решил приятно провести время на природе в районе Уткуля и поделился в социальных сетях собранным урожаем грибов и лесной ягоды.

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