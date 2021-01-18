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Здоровье

Что изменится для российских пациентов больниц в этом году

В 2021 больничные справки станут электронными, а в федеральных медцентрах лечить будут выборочно.

Врач в больнице. Медицина.
Врач в больнице. Медицина.
CC0

Минздрав разрешил врачам составлять медицинские справки и заключения в произвольной форме, пишет «Парламентская газета». Такие документы будут выписываться на бланке больницы.

  • Также у медиков появится возможность оформить справку или заключение электронно, если этого просит пациент. В таком случае она должна иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
  • Медики начнут переправлять в федеральные медицинские центры только особенных пациентов. Показаниями для лечения там могут стать: необходимость дообследования перед операцией, нетипичное течение болезни, высокие риски осложнений при хирургическом вмешательстве или если лечение не помогает. При этом лечащий врач может дать пациенту свободу выбора учреждения.
  • Беременным реже будут делать УЗИ. Вместо трех обследований они получат только два, на 11−14 неделе и на 19−21 неделе. Также их станут реже смотреть гинекологи — только пять раз вместо семи. Решение о том, сможет ли женщина выносить малыша, гинекологам придется принимать на две недели раньше, до 20 недель.
  • В офтальмологических отделениях появятся по два новых кабинета — оптиометрии, а также сложной и специальной коррекции зрения. Там гражданам будут подбирать очки и линзы, выписывать лекарства и средства коррекции зрения.

В 2021 россиян также могут начать лечить через интернет, пишет ura.ru. Уже началась разработка рекомендаций для Минздрава по применению цифровой медицины.

Соответствующие законы вступили в силу с начала этого года.

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