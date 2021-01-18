Что изменится для российских пациентов больниц в этом году

В 2021 больничные справки станут электронными, а в федеральных медцентрах лечить будут выборочно.

Минздрав разрешил врачам составлять медицинские справки и заключения в произвольной форме, пишет «Парламентская газета». Такие документы будут выписываться на бланке больницы.

Также у медиков появится возможность оформить справку или заключение электронно , если этого просит пациент. В таком случае она должна иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

если этого просит пациент. В таком случае она должна иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Медики начнут переправлять в федеральные медицинские центры только особенных пациентов. Показаниями для лечения там могут стать: необходимость дообследования перед операцией , нетипичное течение болезни , высокие риски осложнений при хирургическом вмешательстве или если лечение не помогает. При этом лечащий врач может дать пациенту свободу выбора учреждения.

нетипичное течение болезни высокие риски осложнений при хирургическом вмешательстве или если лечение не помогает. При этом лечащий врач может дать пациенту свободу выбора учреждения. Беременным реже будут делать УЗИ. Вместо трех обследований они получат только два , на 11−14 неделе и на 19−21 неделе. Также их станут реже смотреть гинекологи — только пять раз вместо семи. Решение о том , сможет ли женщина выносить малыша , гинекологам придется принимать на две недели раньше , до 20 недель.

на 11−14 неделе и на 19−21 неделе. Также их станут реже смотреть гинекологи — только пять раз вместо семи. Решение о том сможет ли женщина выносить малыша гинекологам придется принимать на две недели раньше до 20 недель. В офтальмологических отделениях появятся по два новых кабинета — оптиометрии , а также сложной и специальной коррекции зрения. Там гражданам будут подбирать очки и линзы , выписывать лекарства и средства коррекции зрения.

В 2021 россиян также могут начать лечить через интернет, пишет ura.ru. Уже началась разработка рекомендаций для Минздрава по применению цифровой медицины.

Соответствующие законы вступили в силу с начала этого года.