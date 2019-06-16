Почему работа ночью может привести к депрессии и даже к онкологии

15 июня 1885 года в России запретили ночную работу для женщин и подростков, потому что это серьезно вредило их здоровью. Как изменилась ситуация с того времени и почему ночью лучше не работать — в материале altapress.ru.

Закон о запрещении ночной работы

Волна возмущений на фабриках Российской Империи побудила Министерство внутренних дел на создание законов, которые бы регулировали отношения фабрикантов и рабочих. Особенно остро стоял вопрос запрета ночных работ для женщин и детей.

Проект представили в мае 1885 года члены специально созданной комиссии при министерстве, пишет «Деловая Россия». Одной из основных причин, по которой закон был необходим — пагубное влияние ночного труда на физическое и психологическое здоровье женщин и подростков, не достигших 17 лет.

Император Александр III утвердил закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» 15 июня 1885 года. Документ запрещал работать ночью подросткам до 17 лет, а также женщинам — на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Со временем ограничение коснулось всех текстильных производств и вредных работ, например, на фарфоровом и спичечном заводах.

Работать разрешается

В настоящее время в России ночная работа (с 22:00 до 6:00) для женщин не запрещена. Но есть исключения — она запрещена для беременных, имеющих детей до трех лет или детей-инвалидов, несовершеннолетних, инвалидов, говорится в Трудовом кодексе.

Читать далее К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. Отрывок из Статьи 96. «Работа в ночное время» Трудового кодекса РФ.

При этом, продолжительность ночной смены должны сокращать на один час в сравнении с дневной — и без последующей отработки.

Почему ночью нужно спать

По данным исследований Национального фонда сна, смена рабочего режима может негативно сказаться на здоровье и производительности. Ночной режим работы снижает безопасность выполняемых действий.

Начнем с того, что при регулярной работе ночью вы рискуете заработать проблемы с сердцем и обменом веществ, язвы, ожирение. Также доказано, что систематический ночной труд может привести к хроническим заболеваниям и повышению риска развития онкологии.

Ночью в организме человека выделяется мелатонин, воздействие света же подавляет его выработку. Этот гормон регулирует деятельность эндокринной системы, замедляет процессы старения и многое другое. Такая работа приводит к депрессии и многим другим нарушениям психики. Конечно же, она сказывается и на производительности.