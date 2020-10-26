Что сделали власти Алтайского края для доступности медпомощи и как быть тем, кто ни до кого не дозвонился

На вопросы журналистов отвечали:
- Начальник сектора по работе с обращениями граждан минздрава края Ольга Семина.
- Врач-клинический фармаколог, замглавного врача по экспертизе временной нетрудоспособности горбольницы № 12″ Оксана Медведева.
- Директор краевого предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.
- Главный специалист края по профилактической медицине, завкафедрой факультетской терапии АГМУ Ирина Осипова.
В настоящее время на амбулаторном лечении в крае находятся более 6 тыс. больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, около 1300 пациентов с легкими формами пневмонии и реконвалесцентов по пневмонии лечатся амбулаторно (и тоже нуждаются в наблюдении врачей).
На это наслоился сезонный рост заболеваний острой респираторной инфекцией. В такой ситуации страдают и медики, среди них высокий процент заболевших, многие находятся на больничном, несмотря на применение ими средств защиты.
Вся эта ситуация не может не сказаться на доступности медицинской помощи, сроки ее получения как в поликлиниках, так и при вызовах скорой помощи увеличены.
Принят ряд организационных мер. Чтобы пациенты могли оперативнее решать свои вопросы, заработали колл-центры во всех взрослых поликлиниках Барнаула — их 13. Там установлены многоканальные телефоны.
Создание колл-центров в детских поликлиниках в стадии завершения. Началась работа по организации колл-центров в Бийске и Рубцовске. Полный список номеров телефонов — здесь.
Для тех, кто не смог дозвониться в поликлинику, или дозвонился, но не дождался врача, задействованы врачи-консультанты, которые по таким обращениям активно звонят пациенту. Им передаются звонки с многоканальной линии, которая указана на сайте минздрава. Создан специальный «чек-лист» по жалобам (симптомам), имеющимся у пациента.
Они опросят пациента и порекомендуют ему лечение — но это стартовая терапия первой линии, которая в дальнейшем будет откорректирована лечащим доктором. В любом случае, попасть к лечащему врачу необходимо.
Если у пациента нет подтвержденного результата о том, что он болен коронавирусной инфекцией, в первый же день появления симптомов он имеет возможность обратиться в свою поликлинику лично.
Для этого во всех поликлиниках предусмотрены коридоры для приема температурящих пациентов и с симптомами ОРВИ. Там имеется дежурный врач или фельдшер, который осмотрит пациента, назначит лечение, оформит больничный лист.
А при наличии медицинских показаний направит на забор мазка или на ренетгенологическое обследование. В каждой поликлинике рентгенологические отделения работают по удлиненному графику с 08:00 до 20:00.
Все пациенты, которые проходят амбулаторное лечение — то есть больные в легкой форме пневмонии и реконвалесценты по пневмонии — наблюдаются и консультируются врачами Краевого центра медпрофилактики (центр амбулаторной помощи).
Они тоже своевременно корректируют лечение и при необходимости решают вопрос о госпитализации. Врачи этого центра работают в две смены.
Если не дозвонились до поликлиники, отправьте обращение по электронной почте. Возможность есть на каждом сайте поликлиники, вам обязаны ускоренно ответить.
Ни в коем случае не стоит начинать без консультации врача принимать все те препараты, которые входят в схему лечения. Потому что ряд из них имеют противопоказания. Не учитывая основной фон, основные заболевания и противопоказания, можно не помочь, а навредить.
Один из спикеров сказал, что можно использовать «самые банальные противовирусные препараты, которые рекомендуют в аптеке, и то я бы и это не стала делать без консультации врача», потому что при назначении учитывается много факторов. Можно также использовать вспомогательные средства. В любом случае, назначение лечения — дело врача. Схемы есть, они разработаны, они работают. Но нужно вовремя их применить.
Да, не может. Но антибиотик (и соответственно, рецепт на его покупку) не требуется с первого дня заболевания. Его прописывают для лечения осложнений. И только при присоединении бактериальной флоры.
Есть признаки, что к вирусному заболеванию присоединилась бактериальная инфекция: например, появление мокроты.
К сожалению, нередко пациенты начинают антибактериальную терапию с первого дня. Используются один, а то и два антибиотика. Результатом может быть осложнения антибактериальной терапии в виде, например, диареи, с которой справиться тоже достаточно сложно.
Выход один — получить консультацию врача. Он и выпишет рецепт — если это необходимо.
Один из них — одышка (изменение частоты, глубины и ритма дыхания). Врачи советуют приобрести пульсоксиметры — приборы, которые определяют на уровень насыщения кислородом крови (надеваются на палец и просты в использовании). Кроме того, возможность измерить есть и в некоторых гаджетах. Если уровень сатурации 93% и ниже — это основания для тревоги.
Если нет пульсоксиметра, можно измерить частоту дыхания. Больше 22 дыхательных движений (вдохов-выдохов) в минуту — это уже опасно.
В колл-центрах в поликлиниках приём вызовов ведут диспетчеры. Они фиксируют все вызовы, записывают жалобы в соответствии с чек-листом. А затем уже лечащие врачи определят, какие пациенты требуют посещения в первую очередь, какие — на второй день, если нет возможности посетить всех в день приема вызова.