Что сделали власти Алтайского края для доступности медпомощи и как быть тем, кто ни до кого не дозвонился

1 Почему так трудно стало получить помощь врача?

В настоящее время на амбулаторном лечении в крае находятся более 6 тыс. больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, около 1300 пациентов с легкими формами пневмонии и реконвалесцентов по пневмонии лечатся амбулаторно (и тоже нуждаются в наблюдении врачей).

На это наслоился сезонный рост заболеваний острой респираторной инфекцией. В такой ситуации страдают и медики, среди них высокий процент заболевших, многие находятся на больничном, несмотря на применение ими средств защиты.

Вся эта ситуация не может не сказаться на доступности медицинской помощи, сроки ее получения как в поликлиниках, так и при вызовах скорой помощи увеличены.