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Что сделали власти Алтайского края для доступности медпомощи и как быть тем, кто ни до кого не дозвонился

На очередной пресс-конференции специалисты здравоохранения в Алтайском крае подробно объяснили журналистам, что сделали власти, чтобы люди с симптомами пневмонии и ОРВИ могли вовремя получить помощь и консультацию врачей. И как быть тем, кто все же не смог дозвониться. «Ни в коем случае не пейте антибиотики без назначения врача», — сказали они.

Колл-центр.
Колл-центр.
Минздрав АК.

На вопросы журналистов отвечали:

  • Начальник сектора по работе с обращениями граждан минздрава края Ольга Семина.
  • Врач-клинический фармаколог, замглавного врача по экспертизе временной нетрудоспособности горбольницы № 12″ Оксана Медведева.
  • Директор краевого предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.
  • Главный специалист края по профилактической медицине, завкафедрой факультетской терапии АГМУ Ирина Осипова.
1 Почему так трудно стало получить помощь врача?

В настоящее время на амбулаторном лечении в крае находятся более 6 тыс. больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, около 1300 пациентов с легкими формами пневмонии и реконвалесцентов по пневмонии лечатся амбулаторно (и тоже нуждаются в наблюдении врачей).

На это наслоился сезонный рост заболеваний острой респираторной инфекцией. В такой ситуации страдают и медики, среди них высокий процент заболевших, многие находятся на больничном, несмотря на применение ими средств защиты.

Вся эта ситуация не может не сказаться на доступности медицинской помощи, сроки ее получения как в поликлиниках, так и при вызовах скорой помощи увеличены.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.
2 Что власти делают, чтобы жители края все-таки могли получить помощь, консультацию?

Принят ряд организационных мер. Чтобы пациенты могли оперативнее решать свои вопросы, заработали колл-центры во всех взрослых поликлиниках Барнаула — их 13. Там установлены многоканальные телефоны.

Создание колл-центров в детских поликлиниках в стадии завершения. Началась работа по организации колл-центров в Бийске и Рубцовске. Полный список номеров телефонов — здесь.

Для тех, кто не смог дозвониться в поликлинику, или дозвонился, но не дождался врача, задействованы врачи-консультанты, которые по таким обращениям активно звонят пациенту. Им передаются звонки с многоканальной линии, которая указана на сайте минздрава. Создан специальный «чек-лист» по жалобам (симптомам), имеющимся у пациента.

Они опросят пациента и порекомендуют ему лечение — но это стартовая терапия первой линии, которая в дальнейшем будет откорректирована лечащим доктором. В любом случае, попасть к лечащему врачу необходимо.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.
3 Что сделано, чтобы люди с инфекцией, пришедшие на прием в больницу, не заражали других?

Если у пациента нет подтвержденного результата о том, что он болен коронавирусной инфекцией, в первый же день появления симптомов он имеет возможность обратиться в свою поликлинику лично.

Для этого во всех поликлиниках предусмотрены коридоры для приема температурящих пациентов и с симптомами ОРВИ. Там имеется дежурный врач или фельдшер, который осмотрит пациента, назначит лечение, оформит больничный лист.

А при наличии медицинских показаний направит на забор мазка или на ренетгенологическое обследование. В каждой поликлинике рентгенологические отделения работают по удлиненному графику с 08:00 до 20:00.

4 Кто наблюдает за пациентами, которые лечатся амбулаторно?

Все пациенты, которые проходят амбулаторное лечение — то есть больные в легкой форме пневмонии и реконвалесценты по пневмонии — наблюдаются и консультируются врачами Краевого центра медпрофилактики (центр амбулаторной помощи).

Они тоже своевременно корректируют лечение и при необходимости решают вопрос о госпитализации. Врачи этого центра работают в две смены.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru
5 Если люди все-таки ни до кого не дозвонились, что делать самому пациенту? Какие лекарства пить?

Если не дозвонились до поликлиники, отправьте обращение по электронной почте. Возможность есть на каждом сайте поликлиники, вам обязаны ускоренно ответить.

Ни в коем случае не стоит начинать без консультации врача принимать все те препараты, которые входят в схему лечения. Потому что ряд из них имеют противопоказания. Не учитывая основной фон, основные заболевания и противопоказания, можно не помочь, а навредить.

Один из спикеров сказал, что можно использовать «самые банальные противовирусные препараты, которые рекомендуют в аптеке, и то я бы и это не стала делать без консультации врача», потому что при назначении учитывается много факторов. Можно также использовать вспомогательные средства. В любом случае, назначение лечения — дело врача. Схемы есть, они разработаны, они работают. Но нужно вовремя их применить.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
altairegion22.ru
6 Даже если ты дозвонился до врача-консультанта, он же не может выписать антибиотики по телефону. Как быть?

Да, не может. Но антибиотик (и соответственно, рецепт на его покупку) не требуется с первого дня заболевания. Его прописывают для лечения осложнений. И только при присоединении бактериальной флоры.

Есть признаки, что к вирусному заболеванию присоединилась бактериальная инфекция: например, появление мокроты.

К сожалению, нередко пациенты начинают антибактериальную терапию с первого дня. Используются один, а то и два антибиотика. Результатом может быть осложнения антибактериальной терапии в виде, например, диареи, с которой справиться тоже достаточно сложно.

Выход один — получить консультацию врача. Он и выпишет рецепт — если это необходимо.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru
7 Какие еще есть угрожающие признаки негативного развития пневмонии?

Один из них — одышка (изменение частоты, глубины и ритма дыхания). Врачи советуют приобрести пульсоксиметры — приборы, которые определяют на уровень насыщения кислородом крови (надеваются на палец и просты в использовании). Кроме того, возможность измерить есть и в некоторых гаджетах. Если уровень сатурации 93% и ниже — это основания для тревоги.

Если нет пульсоксиметра, можно измерить частоту дыхания. Больше 22 дыхательных движений (вдохов-выдохов) в минуту — это уже опасно.

В колл-центрах в поликлиниках приём вызовов ведут диспетчеры. Они фиксируют все вызовы, записывают жалобы в соответствии с чек-листом. А затем уже лечащие врачи определят, какие пациенты требуют посещения в первую очередь, какие — на второй день, если нет возможности посетить всех в день приема вызова.

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