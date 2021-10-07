Что такое колоноскопия и как к ней подготовиться

Колоноскопия — процедура, которая проводиться при назначении врача. К данному исследованию нужно основательно подготовиться, как в физическом плане, так и в моральном. Ведь некоторые люди настолько не принимают факта подобного вмешательства в свой организм, что готовы откладывать процедуру долгие годы. Но когда от результатов колоноскопии зависит здоровье и жизнь, приходится смириться. Узнаем, как же подготовиться к процедуре и пройти ее с достоинством.

Для начала стоит узнать у врача, будет ли проходить колоноскопия под наркозом или же нет. После стоит расспросить, какие продукты и блюда лучше не есть ближайшее время, пока не пройдет процедура. После чего вам могут назначить пропить препарат для колоноскопии. Подобные лекарственные средства позволяют очистить кишечник, они по сути являются слабительным. Следует пить больше воды, как вместе с лекарством, так и просто, это будет помогать организму очиститься.

Как проводят исследование

В зависимости от больницы или клиники, которую выберет пациент, процедуру проводят с внутривенным наркозом или без него. Сравнить можно с тем, через что проходило большинство людей -- ФГДС. Однако трубка построена немного другим образом и входит через анальное отверстие. Всё это может занять по времени от получаса. Пациент лежит на боку и может почувствовать неприятные, а иногда и болезненные ощущения, особенно если подготовился неправильно. Если всё прошло хорошо, то врач оглашает результат, назначает лечение или оперативное вмешательство по результатам анализа. Но если подготовка прошла неверно, то процедуру, возможно, придётся повторить.

Почему стоит тщательно подготовиться

Скрупулёзная подготовка — это восемьдесят процентов успеха процедуры. Чистый кишечник даст врачу осмотреть всё и выявить различные отклонения от нормы. После чего уже будет решаться, лечить оперативно или же можно решить лекарственным путём. Иногда колоноскопию назначают, чтобы исключить другие виды заболеваний. Однако, подготовившись «спустя рукава», нужно быть готовым к тому, что врач назначит повторное проведение процедуры. Если же в клинике колоноскопию проводят без наркоза, то неприятных ощущений от процедуры, которая может длиться от получаса до нескольких часов, практически не избежать.

Если соблюдать наставления врачей, исследование пройдет быстро и почти без болезненных ощущений. Как и другие процедуры, если не соблюдать перед ними рекомендации врачей, скорее всего результаты будут не точными и надо будет проходить все заново. Колоноскопия пусть и неприятная форма диагностики, но достоверно выявляет проблемы, которые трудно обнаружить на начальных этапах их развития.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА