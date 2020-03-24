Что такое липоредукция и делают ли барнаульские клиники мыло из человеческого жира, как в «Бойцовском клубе»

В клиниках пластической хирургии наблюдается сезонный ажиотаж — в преддверии теплых деньков увеличивается очередь из клиентов. О том, как не потерять себя в погоне за фальшивой красотой, в материале altapress.ru рассказывают барнаульские пластические хирурги и психолог.

Разница — есть

Такую процедуру, как липосакция, выполняют только врачи-хирурги для удаления больших объемов жировых отложений по всему телу. Для этого вводится раствор, который растворяет жировую ткань, а затем с помощью насоса удаляются ее излишки.

Александр Мороз,

врач-хирург SCV Clinic:

Классическая липосакция хорошо работает на маленьких подбородках, когда избыток подкожной клетчатки не очень большой. Если пациентка молодая, то кожа после этой процедуры по своим физиологическим свойствам хорошо сокращается сама. Грубо говоря, потом не висит.

Александр Мороз отмечает, что есть и возрастные пациенты, у которых кожа все-таки обвисает. Для устранения этой проблемы на нее воздействуют термически, например с помощью лазера.

Но самая популярная услуга, которую предоставляют в Барнауле, — липоредукция.

Липоредукция — это процедура, которая проводится в стерильном косметологическом кабинете. Чаще всего применяется она для того, чтобы устранить небольшие дефекты на лице — второй подбородок, брыли (обвисание щек). Объемы удаляемой жировой ткани при этом небольшие — 5−15 мл.

Процедуру можно сравнить с походом к стоматологу — она делается под местной анестезией и не требует специальной подготовки пациента.

Анна Кузьмина,

врач-хирург клиники «Евростиль»:

Через одну точку на лице вводится специальная канюля, после чего абсорбируется подкожно-жировая клетчатка. Для того чтобы было проще высосать жир, вводится специальный раствор, который расщепляет жировую ткань, чтобы она была более жидкая. Сама по себе она вязкая.

Если после процедуры врач видит, что кожа плохо сокращается, подключаются другие методы. К примеру, хирургические нити. Они вводятся с помощью специальной иглы, за счет чего и подтягивается кожный лоскут.

Современное средство

Современный малоинвазивный метод — радиочастотный липолиз. Благодаря воздействию радиочастотной энергии он сжигает жировую ткань и сокращает кожный лоскут на 40%.

Плюс такой процедуры в том, что реабилитация проходит быстрее — уже через три-четыре дня человек может выйти на работу (при условии, что будет носить компрессионное белье).

Лишний вес. CCO

Доступный тренд

В Барнауле достаточно много клиник, в которых можно сделать липоредукцию. Цена на услугу — от 20 тыс. рублей за зону. «Сейчас косметология и пластическая хирургия становятся все более доступными. Если раньше пластику делали только обеспеченные люди, сейчас это тренд, который доступен для среднего класса. Все хотят быть красивыми», — отмечает Мороз.

Но в погоне за бюджетной красотой клиенты опрометчиво доверяют свое тело специалистам без лицензии.

Лишний вес. CCO

Анна Кузьмина,

врач-хирург клиники «Евростиль»:

В нашем городе много косметологов работают без лицензии. Важно понимать, что доктор в профессиональной клинике дает гарантию своей работе. В ином случае предъявить претензии будет некому.

По убеждению врачей, косметология — та сфера, в которой нет возраста. «Кто-то приходит в 20 лет, и для процедуры действительно есть показания. А бывает, в 50 лет женщине липоредукция не нужна. Тогда мы просто поддерживаем природные данные», — объясняет Кузьмина.

Но все же чаще всего за такой процедурой обращаются женщины от 35 до 60. По словам врачей, мужчины составляют 5−10% от общего числа клиентов.

Часто в клиники приходят и пациенты, которым липоредукция не требуется вовсе.

Александр Мороз,

врач-хирург SCV Clinic:

Бывает такое, что клиент приходит и просит убрать с подбородка жир — а там, кроме кожи и минимальной подкожной клетчатки, ничего нет. Таких пациентов мы не берем — нет показаний. Все небольшие жировые отложения можно убрать липолитическими (жиросжигающими) средствами — мезотерапией.

Не надо есть «как не в себя»

Плюс липоредукции в том, что с помощью нее можно скорректировать конкретную проблемную зону. Реабилитационный период после процедуры индивидуальный для каждого — от трех дней до двух недель. Все зависит от хрупкости сосудов человека, побочное действие — синяки.

В первые три дня человек ходит с поддерживающим зону пластырем, чтобы кожа сокращалась быстрее.

Жир после процедуры не будет скапливаться в том месте, где ее сделали. Но врачи рекомендуют следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни.

Анна Кузьмина,

врач-хирург клиники «Евростиль»:

У каждого в организме заложено определенное количество жировых клеток. Когда мы начинаем есть «как не в себя», они не увеличиваются по количеству, а становятся больше по размерам. Поэтому важно поддерживать эффект после процедуры. Желательно отказаться от сладкого и мучного, уменьшить потребление молочных продуктов.

Кроме того, врачи рекомендуют раз в год проходить аппаратные процедуры, делать массаж.

Александр Мороз,

врач-хирург SCV Clinic:

Эффект сохраняется на долгое время, если вес пациента стабилен. Не надо делать процедуру, если вы находитесь на диете или набираете вес.

Риска нет

Липосакция и липоредукция противопоказаны, если человек страдает от ожирения. Оно часто сопровождается гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

Похудение. Вес. СС0

Противопоказана процедура также при беременности, лактации, эпилепсии, острых респираторных инфекциях и аутоиммунных заболеваниях. «Перед липосакцией лучше сдать анализы крови. Если есть нарушение свертываемости, то от процедуры желательно отказаться», — объясняет Анна Кузьмина.

Александр Мороз,

врач-хирург SCV Clinic:

Если процедура проведена правильно, а пациент выполняет все рекомендации, то риск каких-то осложнений практически исключен.

Мыло не делают

При липосакции жир аспирируется, а затем утилизируется. Кроме того, по словам врачей, существует такая процедура, как липофилинг. С помощью нее жировые клетки забираются, очищаются и возвращаются в тело для восполнения объема в том месте, где он необходим.

Александр Мороз,

врач-хирург SCV Clinic:

Можно забрать жир с живота и добавить его в те места, где его не хватает. Например, в ягодицы или грудь. Собственная жировая ткань хорошо приживается. Конечно же, никакое мыло из человеческого биоматериала не делается.

Способ взаимодействия с миром

Барнаульский психолог Татьяна Красакова объяснила, что в подростковом возрасте дети часто недовольны некоторыми частями своего тела. Это можно считать одним из вариантов нормы. Как правило, с возрастом люди могут принять свои особенности без посторонней помощи — смириться и получать удовольствие от собственного тела. В этом им помогает, по ее словам, спорт или секс. Но бывает и такое, что человек живет с комплексами всю жизнь. Такое неприятие себя в особо опасных формах называют дисморфобией.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

Психолог выделяет основные причины неприятия собственного тела. Одна из них — сравнение себя с другими людьми и желание быть как с обложки модного журнала.

Татьяна Красакова,

психолог:

Обесценивание женщины как личности приводит к тому, что она пытается самоутвердиться с помощью внешности. Помимо общества на непринятие собственного тела влияют родители, которые подвергают ребенка критике. Привычка оценивать себя с детства — прямой путь к развитию комплексов и непринятию себя.

Пончик. CCO

Как полюбить себя: советы психолога

Профессиональная самореализация. Благодаря достижениям в профессии человек приобретает чувство собственной значимости, а ценность внешних данных уходит на второй план. Социальная реализация своего «недовольства» — стать моделью plus-size, натурщицей, продвигать идеи бодипозитива, изготавливать вещи для людей больших размеров. Занятия спортом помогут подружиться со своим телом, научиться чувствовать его потребности, расслабляться. Длительная работа с психологом даст возможность изменить неконструктивные установки и приобрести новые способы взаимодействия с миром.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.