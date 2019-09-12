Что такое «неубиваемая супербактерия»: фантастика или реальность?

Обратной стороной успеха применения антибиотиков стало появление устойчивых к ним микроорганизмов. Сегодня антибиотикорезистентность признается глобальной проблемой человечества.
Есть основания считать, что более 50% антибиотиков в разных странах используются бесконтрольно и не по назначению. Например, ими пытаются лечить вирусы, хотя антибиотики лечат только бактериальные инфекции. Сплошь и рядом люди сами себе «назначают» антибиотики, используют препарат более широкого спектра действия, прерывают курс лечения по своему усмотрению.
Антибиотики попадают в наш организм не только из аптек, но и с продуктами питания, поскольку их применяют при выращивании домашних птиц, животных, при промышленном разведении рыб. Вода — еще один источник антибиотиков. В реки лекарственные препараты попадают с продуктами жизнедеятельности людей, животных, из канализационно-очистных стоков, из отходов фармацевтических предприятий.
Результаты исследований речной воды по всему миру были озвучены в мае 2019 года на 29-й ежегодной конференции SETAC Europe, которая проходила в Финляндии. Повышенные концентрации антибиотиков обнаружены в 80% проб, взятых в реках более 70-ти стран на разных континентах. Превышение норм могло доходить до 300 раз. Хуже всего ситуация оказалась в Африке. А «лавры» самой грязной в мире получила река Равви, на берегу которой находится город Лахор столица Пакистана. В Европе печальное первенство досталось реке Дунай.
В чем опасность неконтролируемого распространения антибиотиков? В том, что бактерии адаптируются к лекарствам и становятся к ним невосприимчивыми. С появлением таких «супербактерий» люди могут оказаться беспомощными перед лицом многих смертельно опасных заболеваний. К летальному исходу может привести даже простая царапина, не говоря уже о хирургических операциях, трансплантологии, других серьезных вмешательствах.
Конечно, в мире разрабатываются новые антибиотики. Но от создания до внедрения может пройти от 10 до 25 лет, а микроорганизмы способны выработать невосприимчивость к ним в течение одного года.
Сейчас по причине антимикробной резистентности в мире ежегодно фиксируется более 700 тыс. летальных случаев. К 2050 году, по прогнозам ООН, жертвами могут стать уже 10 млн жителей планеты. Это больше, чем в настоящее время умирают от рака, — рассказывает генеральный директор компании-фармацевтического дистрибьютора АО «Ланцет» Антон Зыбин.
Уже три года АО «Ланцет» реализует, в том числе в Сибирском федеральном округе, образовательный проект «Эффективный стационар», решая в партнерстве с общественной организацией «Российский Сепсис Форум» одну из наиболее серьезных проблем здравоохранения — распространенность внутрибольничных инфекций. Дело в том, что в стационарах из-за массового применения лекарств широкого спектра действия устойчивость к ним микроорганизмов развивается ускоренными темпами.
Если возбудитель невосприимчив к большинству антибиотиков, то оказать помощь больному намного сложнее. Согласно статистическим данным из официальных источников, которые привел Антон Зыбин, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, поражают от 5% до 15% госпитализированных пациентов. А в отделениях высокого риска — реанимации и интенсивной терапии — цифра может достигать 40%. Такие пациенты находятся в стационаре в 2−3 раза дольше, в 3−4 раза возрастает стоимость их лечения, в 5−7 раз — риск летального исхода.
Участники проекта, в том числе многопрофильные стационары, работающие в Сибирском федеральном округе, после комплексного обследования получают персонифицированные рекомендации ведущих экспертов федерального и международного уровня. Их реализация позволяет контролировать распространение внутрибольничных инфекций, предотвращать развитие грозных осложнений, таких как сепсис — основную причину смерти пациентов с внутрибольничными инфекциями, улучшать результаты лечения и снижать затраты ЛПУ.
Проблема использования антибактериальных средств серьезна настолько, что антибиотикорезистеность рассматривается сейчас в мире как угроза национальной безопасности. Всемирная организация здравоохранения начала глобальную компанию по сокращению распространения устойчивости к противомикробным препаратам и призвала включиться в нее правительства стран мира.
В России Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности была принята в 2017 году, а в марте 2019-го утвержден план по ее реализации. Только совместными усилиями врачей, организаторов здравоохранения, производителей медицинских препаратов, населения можно приостановить катастрофический рост устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.