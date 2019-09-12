Что такое «неубиваемая супербактерия»: фантастика или реальность?

13 сентября мир отмечает день рождения пенициллина. Эта дата не обозначена красным цветом в календаре, а между тем открытие, который совершил 90 лет назад британский бактериолог Александр Флеминг, стало для человечества поистине судьбоносным. Антибиотики избавили людей от страха перед инфекциями, спасли миллионы жизней.

Обратной стороной успеха применения антибиотиков стало появление устойчивых к ним микроорганизмов. Сегодня антибиотикорезистентность признается глобальной проблемой человечества.

Есть основания считать, что более 50% антибиотиков в разных странах используются бесконтрольно и не по назначению. Например, ими пытаются лечить вирусы, хотя антибиотики лечат только бактериальные инфекции. Сплошь и рядом люди сами себе «назначают» антибиотики, используют препарат более широкого спектра действия, прерывают курс лечения по своему усмотрению.

Антибиотики попадают в наш организм не только из аптек, но и с продуктами питания, поскольку их применяют при выращивании домашних птиц, животных, при промышленном разведении рыб. Вода — еще один источник антибиотиков. В реки лекарственные препараты попадают с продуктами жизнедеятельности людей, животных, из канализационно-очистных стоков, из отходов фармацевтических предприятий.

Результаты исследований речной воды по всему миру были озвучены в мае 2019 года на 29-й ежегодной конференции SETAC Europe, которая проходила в Финляндии. Повышенные концентрации антибиотиков обнаружены в 80% проб, взятых в реках более 70-ти стран на разных континентах. Превышение норм могло доходить до 300 раз. Хуже всего ситуация оказалась в Африке. А «лавры» самой грязной в мире получила река Равви, на берегу которой находится город Лахор столица Пакистана. В Европе печальное первенство досталось реке Дунай.

Таблетки. СС0

В чем опасность неконтролируемого распространения антибиотиков? В том, что бактерии адаптируются к лекарствам и становятся к ним невосприимчивыми. С появлением таких «супербактерий» люди могут оказаться беспомощными перед лицом многих смертельно опасных заболеваний. К летальному исходу может привести даже простая царапина, не говоря уже о хирургических операциях, трансплантологии, других серьезных вмешательствах.

Конечно, в мире разрабатываются новые антибиотики. Но от создания до внедрения может пройти от 10 до 25 лет, а микроорганизмы способны выработать невосприимчивость к ним в течение одного года.

Сейчас по причине антимикробной резистентности в мире ежегодно фиксируется более 700 тыс. летальных случаев. К 2050 году, по прогнозам ООН, жертвами могут стать уже 10 млн жителей планеты. Это больше, чем в настоящее время умирают от рака, — рассказывает генеральный директор компании-фармацевтического дистрибьютора АО «Ланцет» Антон Зыбин.

Уже три года АО «Ланцет» реализует, в том числе в Сибирском федеральном округе, образовательный проект «Эффективный стационар», решая в партнерстве с общественной организацией «Российский Сепсис Форум» одну из наиболее серьезных проблем здравоохранения — распространенность внутрибольничных инфекций. Дело в том, что в стационарах из-за массового применения лекарств широкого спектра действия устойчивость к ним микроорганизмов развивается ускоренными темпами.

Если возбудитель невосприимчив к большинству антибиотиков, то оказать помощь больному намного сложнее. Согласно статистическим данным из официальных источников, которые привел Антон Зыбин, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, поражают от 5% до 15% госпитализированных пациентов. А в отделениях высокого риска — реанимации и интенсивной терапии — цифра может достигать 40%. Такие пациенты находятся в стационаре в 2−3 раза дольше, в 3−4 раза возрастает стоимость их лечения, в 5−7 раз — риск летального исхода.

Таблетки. СС0

Участники проекта, в том числе многопрофильные стационары, работающие в Сибирском федеральном округе, после комплексного обследования получают персонифицированные рекомендации ведущих экспертов федерального и международного уровня. Их реализация позволяет контролировать распространение внутрибольничных инфекций, предотвращать развитие грозных осложнений, таких как сепсис — основную причину смерти пациентов с внутрибольничными инфекциями, улучшать результаты лечения и снижать затраты ЛПУ.

Проблема использования антибактериальных средств серьезна настолько, что антибиотикорезистеность рассматривается сейчас в мире как угроза национальной безопасности. Всемирная организация здравоохранения начала глобальную компанию по сокращению распространения устойчивости к противомикробным препаратам и призвала включиться в нее правительства стран мира.

В России Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности была принята в 2017 году, а в марте 2019-го утвержден план по ее реализации. Только совместными усилиями врачей, организаторов здравоохранения, производителей медицинских препаратов, населения можно приостановить катастрофический рост устойчивых к антибиотикам микроорганизмов.