Что такое стритлифтинг, и почему это полезно для здоровья

Что такое стритлифтинг

Стритлифтинг — это вид спорта, который сочетает в себе элементы гимнастики, акробатики и воркаута. Он включает в себя выполнение различных трюков на турниках, брусьях и других снарядах, установленных на улице.

Тренер заявил, что данный вид спорта поможет увеличить силу и мышечную массу, а также улучшит выносливость и разовьет координацию.

Также стритлифтинг способствует повышению уверенности в себе: овладение сложными упражнениями и достижение прогресса в поднятии веса повышает самооценку.

Ранее сообщалось, что популярный препарат среди девушек оказался полезен для мужского здоровья.

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